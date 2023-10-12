Украина рассчитывает еще на $2,3 млрд от США до конца года — Шмыгаль

Украина, которая с начала этого года получила от США $10,9 млрд финансирования государственного бюджета в виде грантов, рассчитывает до конца этого года на увеличение этой суммы до $13,2 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет «Интерфакс-Украина».

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«Работаем над тем, чтобы так было и в следующем году», — сказал он на открытии Киевского международного экономического форума в четверг.

Он напомнил, что дефицит бюджета в этом году все еще остается на уровне 20% ВВП, однако его удалось профинансировать без эмиссии за счет внешнего финансирования. Если в прошлом году было получено $32 млрд. грантов и льготных кредитов, то в этом году ожидается $42 млрд", — уточнил Шмыгаль

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