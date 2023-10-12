Украина, которая с начала этого года получила от США $10,9 млрд финансирования государственного бюджета в виде грантов, рассчитывает до конца этого года на увеличение этой суммы до $13,2 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет «Интерфакс-Украина».
Украина рассчитывает еще на $2,3 млрд от США до конца года — Шмыгаль
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«Работаем над тем, чтобы так было и в следующем году», — сказал он на открытии Киевского международного экономического форума в четверг.
Он напомнил, что дефицит бюджета в этом году все еще остается на уровне 20% ВВП, однако его удалось профинансировать без эмиссии за счет внешнего финансирования. Если в прошлом году было получено $32 млрд. грантов и льготных кредитов, то в этом году ожидается $42 млрд", — уточнил Шмыгаль
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Министр финансов Украины Сергей Марченко накануне сообщил о получении очередного транша грантовой помощи США в размере $1,15 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка по проекту PEACE in Ukraine.
Статья с продолжением этого финансирования была исключена из промежуточного бюджета США на октябрь-декабрь 2023 года из-за кризиса в Конгрессе.
Правительство Украины оценивает потребность во внешнем финансировании на следующий год в $42,9 млрд. Предполагается, что ЕС может выделить $18 млрд, а США — $12−14 млрд, тогда как остальную сумму предоставит МВФ, Всемирный банк и другие двусторонние партнеры.
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