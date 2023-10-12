Худшее IPO года: акции немецкой обувной компании Birkenstock обвалились после выхода на биржу

Акции немецкой обувной компании Birkenstock упали на 12,6% на Нью-Йоркской фондовой бирже после первоначального публичного размещения акций (IPO) на сумму $1,48 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Это самый плохой показатель как минимум за последние два года для размещений стоимостью более $1 млрд в США.

Агентство отмечает, что из более чем 300 IPO в США такого размера за прошлый век лишь 13 показали худшие результаты. Последней из них была AppLovin Corp., закрывшаяся на 18,5% ниже цены IPO в апреле 2021 года.

Акции Birkenstock размещались по цене $46, а после открытия стоимость бумаг упала до $41.

К закрытию торгов акции Birkenstock торговались по цене $40,2. Рыночная капитализация компании, учитывая зарезервированные для работников акции, оценивается примерно в $8,15 млрд.

Стоимость размещения составила $1,48 млрд, Birkenstock и его крупнейший частный инвестор L Catterton вместе выставили на продажу около 32 млн акций.

Birkenstock планирует использовать деньги от размещения для погашения долгов.

Напомним

«Минфин» писал, что компания Birkenstock Holding привлекла около $1,48 млрд во время первой публичной продажи акций.

Справка

Компания Birkenstock основана в 1774 году и развивалась как семейный бизнес. Два года тому назад Birkenstock была приобретена частной инвестиционной фирмой L Catterton и семейной инвестиционной компанией Бернара Арно — французского миллиардера, главы конгломерата люксовых брендов LVMH. В тот момент стоимость сделки оценивалась в $4,85 млрд.

Семейная холдинговая компания главы LVMH Бернара Арно — Financière Agache, уже инвестировавшая в Birkenstock, может в рамках IPO купить акции на сумму до $325 млн. Фонды, управляемые Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management, планируют купить акции на сумму $300 млн.