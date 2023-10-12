Когда в Украине откроют декларации чиновников. В Минюсте дали ответ

Декларации украинских чиновников должны открыть общественности до конца января 2024 года. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

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По его словам, сейчас идет подготовительный период нормирования функционала действий органов госвласти относительно того, кто и как будет имплементировать закон о возобновлении е-декларирования.

Также формируется перечень должностей, которые останутся закрытыми. В частности, это касается воюющих военнослужащих. Исключение — члены ВЛК, лица, ответственные за закупки и т. д. Они будут представлять декларации, которые будут публичными.

«Сейчас длится подготовительный период, но в любом случае в дедлайн, до 31 января 2024 года все декларации будут поданы, будут раскрыты для публики», — подытожил Малюська.

Он также отметил, что нужно около месяца на подготовку подзаконных нормативных актов, еще два месяца выделяют на подготовку программного обеспечения, которое позволит открывать категории госслужащих и политиков, подающих декларации, и сведения о которых оставят закрытыми.

Напомним

«Минфин» писал, что 10 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования.

В начале сентября Верховная Рада приняла законопроект № 9534 о возобновлении декларирования, но во время его рассмотрения депутаты отказались поддержать поправку, которая обязывала открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Следовательно, в принятом законе сохранилась норма о том, что реестр деклараций останется закрытым в течение года или до завершения военного положения.

Позже Зеленский ветировал законопроект. В своих предложениях он заявил о необходимости сделать открытым доступ к реестру деклараций, но с учетом ряда особенностей по определенным группам декларантов (военнослужащих).

20 сентября парламент проголосовал за поправки президента Зеленского в законопроект о возобновлении е-декларирования, предусматривающий сразу открытие деклараций.

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