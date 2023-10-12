В мобильном приложении государственных услуг «Дия» запустили бета-тестирование сервиса купли-продажи автомобиля. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Международном экономическом форуме в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
В «Дии» запустили бета-тест сервиса для покупки и продажи авто
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Что известно
«Сейчас в бета-тесте запущена возможность купить, продать автомобиль в «Дие». Без центра МВД, без услуг «бегунков», которые предлагают купить место в очереди. Через несколько кликов можно продать автомобиль в «Дие», — пояснил он.
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Напомним
Ранее сообщалось, что с июня зарегистрировать автомобиль можно будет непосредственно в салоне, в августе номера можно будет приобрести онлайн, а в сентябре весь процесс купли-продажи авто переводится в цифровой вариант.
Источник: Минфин
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