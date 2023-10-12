В «Дии» запустили бета-тест сервиса для покупки и продажи авто

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Что известно

«Сейчас в бета-тесте запущена возможность купить, продать автомобиль в «Дие». Без центра МВД, без услуг «бегунков», которые предлагают купить место в очереди. Через несколько кликов можно продать автомобиль в «Дие», — пояснил он.

Читайте: В МВД рассказали, когда купля-продажа авто станет доступна через «Действие»

Напомним

Ранее сообщалось, что с июня зарегистрировать автомобиль можно будет непосредственно в салоне, в августе номера можно будет приобрести онлайн, а в сентябре весь процесс купли-продажи авто переводится в цифровой вариант.