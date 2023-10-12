В lifecell говорят, что Фридман и Ко не имеют никакого контроля или влияния на Turkcell и lifecell

Наложение ареста на корпоративные права подсанкционных лиц не влияет на операционную деятельность компании lifecell, оператор продолжает работать в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении компании.

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Заявление lifecell

Компания lifecell полностью принадлежит одной из самых крупных компаний Турции в области телекоммуникационных и технологических услуг — Turkcell.

54% акций Turkcell находятся в свободном обращении на Стамбульской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

Фонд благосостояния Турецкой Республики (TWF) владеет 26,2% акций Turkcell, что дает ему право назначать большинство членов совета директоров и номинировать председателя правления. Остальные 19,8% акций Turkcell принадлежат IMTIS Holdings S.à.rl, компании, в свою очередь полностью принадлежащей International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (нидерландский фонд), не имея в нем мест в совете директоров и никаких привилегий, контроля или влияния на Turkcell или lifecell.

Таким образом, Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов не имеют никакого контроля или влияния на Turkcell и lifecell.

Читайте: По делу Фридмана суд арестовал активы еще одного оператора — lifecell

Кроме того, обе компании строго соблюдают установленные механизмы комплаенса и внутреннего контроля, введенные органами власти США, Великобритании, ЕС и Украины.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме «Киевстара», есть еще один мобильный оператор — lifecell.