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12 октября 2023, 11:47 Читати українською

В lifecell говорят, что Фридман и Ко не имеют никакого контроля или влияния на Turkcell и lifecell

Наложение ареста на корпоративные права подсанкционных лиц не влияет на операционную деятельность компании lifecell, оператор продолжает работать в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении компании.

Наложение ареста на корпоративные права подсанкционных лиц не влияет на операционную деятельность компании lifecell, оператор продолжает работать в обычном режиме.

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Заявление lifecell

Компания lifecell полностью принадлежит одной из самых крупных компаний Турции в области телекоммуникационных и технологических услуг — Turkcell.

54% акций Turkcell находятся в свободном обращении на Стамбульской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

Фонд благосостояния Турецкой Республики (TWF) владеет 26,2% акций Turkcell, что дает ему право назначать большинство членов совета директоров и номинировать председателя правления. Остальные 19,8% акций Turkcell принадлежат IMTIS Holdings S.à.rl, компании, в свою очередь полностью принадлежащей International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (нидерландский фонд), не имея в нем мест в совете директоров и никаких привилегий, контроля или влияния на Turkcell или lifecell.

Таким образом, Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов не имеют никакого контроля или влияния на Turkcell и lifecell.

Читайте: По делу Фридмана суд арестовал активы еще одного оператора — lifecell

Кроме того, обе компании строго соблюдают установленные механизмы комплаенса и внутреннего контроля, введенные органами власти США, Великобритании, ЕС и Украины.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме «Киевстара», есть еще один мобильный оператор — lifecell.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
12 октября 2023, 12:55
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А нам пофиг мы в МТС.
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