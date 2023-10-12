Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Украине понадобится $42 миллиарда — Шмыгаль

В следующем году Украина потребует около $42 млрд финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в своем выступлении на ежегодном осеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.

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По словам главы правительства, международная поддержка является одним из основных факторов, который помог Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. При этом дефицит бюджета на следующий год составит около 21% ВВП.

«Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома», — отметил Шмыгаль.

Он также заявил, что все собранные налоги направляются на безопасность и оборону, и именно на частном секторе держится украинская армия.

«Благодарен всем странам-партнерам и международным финансовым организациям, за поддержку, которую они оказали нам в течение полномасштабной войны», — подытожил премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга охваченной войной Украины в этом году до 88,1% от ВВП страны.

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