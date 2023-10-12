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12 октября 2023, 11:23 Читати українською

Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Украине понадобится $42 миллиарда — Шмыгаль

В следующем году Украина потребует около $42 млрд финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в своем выступлении на ежегодном осеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.

В следующем году Украина потребует около $42 млрд финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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По словам главы правительства, международная поддержка является одним из основных факторов, который помог Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. При этом дефицит бюджета на следующий год составит около 21% ВВП.

«Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома», — отметил Шмыгаль.

Он также заявил, что все собранные налоги направляются на безопасность и оборону, и именно на частном секторе держится украинская армия.

«Благодарен всем странам-партнерам и международным финансовым организациям, за поддержку, которую они оказали нам в течение полномасштабной войны», — подытожил премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга охваченной войной Украины в этом году до 88,1% от ВВП страны.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
12 октября 2023, 11:49
#
Мечтать не вредно.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 октября 2023, 12:58
#
Как он красиво завуалировал доходы корупционеров и барыг.
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