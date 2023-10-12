Курс валют на 12 октября: Доллар в обменниках подешевел в покупке на 4 копейки

В четверг, 12 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже прибавил 5 копеек.

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В обменниках доллар в покупке подешевел на 4 копейки, а в продаже на 1 копейку. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 7 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,05 грн., а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 40,50−40,77 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,43−36,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,75−38,76 грн/евро.

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