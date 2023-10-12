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12 октября 2023, 8:33 Читати українською

ЕС планирует выделить Украине 4,5 миллиарда евро до конца 2023 года

Европейский Союз в 2023 году стал крупнейшим донором Украины, уже выделив в рамках инструмента макрофинансовой помощи 13,5 млрд евро и рассчитывает выплатить еще 4,5 млрд евро до конца года. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет Интерфакс-Украина.

Европейский Союз в 2023 году стал крупнейшим донором Украины, уже выделив в рамках инструмента макрофинансовой помощи 13,5 млрд евро и рассчитывает выплатить еще 4,5 млрд евро до конца года.
Фото: depositphotos

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Помощь от ЕС

«В общем, прогресс очень хороший, и я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что Украина выполнит все условия до конца 2024 года и дальше», — сказал он на 4-м заседании круглого стола министров по поддержке Украины в рамках собрания МВФ и Всемирного банка в Марракеш.

По его словам, ЕС и другие международные партнеры должны гордиться тем фактом, что внесли свой вклад в покрытие дефицита финансирования для Украины как в прошлом, так и в этом году, и благодаря этой солидарности экономика Украины сегодня находится в лучшей форме, чем многие ожидали.

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«Мы рассчитываем на поддержку всех международных партнеров. Мы также должны максимально согласовать условия поддержки между международными донорами и международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить их последовательность», — добавил еврокомиссар, подчеркнув, что финансирование остается ключевым фактором.

Он отметил, что Украина продемонстрировала возможность продолжать проводить важные экономические реформы, напомнив, что текущие условия финансовой помощи ЕС предусматривают, среди прочего, судебную реформу Украины, улучшение регулирования экономической деятельности и усовершенствование режима банкротства.

«Предложение Еврокомиссии о выделении $50 млрд на следующие четыре года позволит нам значительно помочь в удовлетворении финансовых потребностей Украины», — отметил Джентилони.

Он уточнил, что в рамках этого пакета Ukraine Facility ведется подготовка Украиной плана, видения роста, основанного на реформах и инвестициях, кроме международной финансовой поддержки.

«Новый статус кандидата Украины также дал мощный импульс реформам, несмотря на продолжающуюся войну. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул еврокомиссар.

Доноры Украины

В прошлом году основным донором Украины были США, которые выделили тогда $11,98 млрд против $7,96 млрд от ЕС и призвали европейских коллег к большей активности.

В этом году США выделили Украине $10,9 млрд против $14,66 млрд от ЕС, и ожидаемые Украиной еще $3,3 млрд от Вашингтона до конца года оказались под вопросом из-за кризиса в Конгресс.

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Источник: Минфин
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