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12 октября 2023, 9:08 Читати українською

Слушаете ли вы подкасты (опрос)

Подкасты очень удобные. Их можно слушать в машине, не отвлекаясь, и получать оперативную новостную информацию. Можно слушать на ночь, или во время перерыва — в любой ситуации. А потом поставить на паузу и вернуться к прослушиванию, когда это будет удобно.

Подкасты очень удобные.

Уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году — запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

После ответа на вопрос вы можете изменить свой выбор или вернуться на несколько шагов назад, если хотите предоставить другой ответ.

Мы будем очень благодарны вам за ваше время!

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+32
Sarevok
Sarevok
6 октября 2023, 10:15
#
Я не люблю подкасты, но иногда слушаю, потому что бывает, что интересующий меня материал, доступен только в таком формате. А так я бы предпочел текст или видео. Проблема подкастов в том, что на них сложно концентрировать внимание. Слушая подкаст, я часто начинаю читать или делать еще что-то параллельно, а потом ловлю себя на том, что последние несколько минут подкаста пролетели мимо моих ушей. Приходится останавливаться, перематывать запись назад и слушать снова.
+
+54
yarg
yarg
6 октября 2023, 12:11
#
Ні. незручно.
текст набагато краще сприймається — легко знайти потрібний фрагмент, перечитати і т.п. В тексті меньше води (а якщо є — її легко пропустити). Мабуть це авторів і відлякує :)
+
+24
newoleksa
newoleksa
6 октября 2023, 12:17
#
Ні
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
12 октября 2023, 9:46
#
Нет…подкастам👁️🤭🙄😳👀😉
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