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11 октября 2023, 16:53 Читати українською

МВФ прогнозирует увеличение госдолга Украины в текущем году до 88,1% ВВП

МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга, охваченной войной Украины в этом году до 88,1% от ВВП страны. Об этом говорится в докладе «Финансовый монитор», презентованном в среду в Марракеше директором Финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром, передает Укринформ.

МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга, охваченной войной Украины в этом году до 88,1% от ВВП страны.

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В докладе, в частности, указывается, что общий госдолг Украины в 2021 году — до полномасштабного вторжения россии — составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается его увеличение до 88,1%.

МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

В то же время, в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.

Источник: Минфин
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