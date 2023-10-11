МВФ прогнозирует увеличение госдолга Украины в текущем году до 88,1% ВВП

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В докладе, в частности, указывается, что общий госдолг Украины в 2021 году — до полномасштабного вторжения россии — составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается его увеличение до 88,1%.

МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

В то же время, в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.