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11 октября 2023, 16:11 Читати українською

Бельгия создаст специальный фонд для Украины на 1,7 миллиарда евро из доходов от замороженных активов рф

Бельгия создаст специальный украинский фонд в объеме 1,7 млрд евро, в который будут относиться поступления от налогов на доходы с замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в ходе совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 11 октября.

Бельгия создаст специальный украинский фонд в объеме 1,7 млрд евро, в который будут относиться поступления от налогов на доходы с замороженных российских активов.
Фото: pixabay.com

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«Мы здесь в Бельгии имеем налогообложение на доходы с этих замороженных активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на эти активы должны быть на 100% направлены на помощь украинскому народу. Мы сделали это в прошлом году и сделаем в этом году», — отметил премьер.

Эти средства пойдут на военную и гуманитарную помощь, будут направлены в Европейский фонд мира, в поддержку макроэкономики Украины.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил Де Кроо за инициативу и подчеркнул, что Бельгия — первая страна, использующая замороженные российские активы в пользу Украины.

По его словам, средства фонда на 1,7 млрд евро начнут использовать уже в следующем году.

«Важно, что Бельгия стала первой страной, которая положила начало такой практике использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Средства будут направлены на безопасность», — заявил Зеленский.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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