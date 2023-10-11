Бельгия создаст специальный фонд для Украины на 1,7 миллиарда евро из доходов от замороженных активов рф

Бельгия создаст специальный украинский фонд в объеме 1,7 млрд евро , в который будут относиться поступления от налогов на доходы с замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в ходе совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 11 октября.

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«Мы здесь в Бельгии имеем налогообложение на доходы с этих замороженных активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на эти активы должны быть на 100% направлены на помощь украинскому народу. Мы сделали это в прошлом году и сделаем в этом году», — отметил премьер.

Эти средства пойдут на военную и гуманитарную помощь, будут направлены в Европейский фонд мира, в поддержку макроэкономики Украины.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил Де Кроо за инициативу и подчеркнул, что Бельгия — первая страна, использующая замороженные российские активы в пользу Украины.

По его словам, средства фонда на 1,7 млрд евро начнут использовать уже в следующем году.

«Важно, что Бельгия стала первой страной, которая положила начало такой практике использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Средства будут направлены на безопасность», — заявил Зеленский.

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