Великобритания предоставит Украине военную помощь на 100 млн фунтов

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Что известно о пакете

Новый пакет помощи включает средства разминирования, обслуживания техники и укрепления оборонных укреплений для защиты критически важных объектов инфраструктуры.

О пакете поддержки, предоставляемом на средства Международного фонда для Украины (IFU), Шаппс объявит на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Это произойдет после подписания нового контракта с ранее объявленного пакета систем противовоздушной обороны (ПВО), который предусматривает предоставление Украине средств ПВО более чем на 70 млн фунтов стерлингов (более 81 млн евро), в том числе MSI-DS Terrahawk Paladin — платформы, способной отслеживать и уничтожать беспилотники и защищать критическую инфраструктуру.

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По словам министра обороны, во время его недавнего визита в Киев он заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Великобритания неизменно поддерживает Украину и ее насущные нужды.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что Британия вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключив новые контракты на поставку Украине важнейших систем ПВО для защиты гражданского населения от варварских путинских бомбардировок», — заявил Шаппс.

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