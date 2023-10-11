Почти 84% пользователей Binance в Украине уверены, что криптовалюта необходима для развития экономики — опрос

Более 83,8% пользователей Binance уверены, что криптовалюты необходимы для развития экономики Украины, а 42,9% считают, что регулирование криптовалют приведет к положительным изменениям. Об этом свидетельствуют данные опроса криптовалютной биржи Binance.

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«Несмотря на то, что 2022 год стал годом испытаний для всей криптовалютной индустрии, важно отметить, что он дал много поводов для оптимизма.

И это подтверждают результаты опроса — более 50% опрашиваемых приобрели криптовалюту, видя в ней мощную инвестиционную перспективу, а 83,8% респондентов уверены, что криптовалюта нужна для развития экономики Украины", — прокомментировал результаты генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков.

Главный из опросов пользователей Binance

Основное ядро аудитории составляют мужчины (86,08%) в возрасте от 18 до 45 лет — 75%. Наиболее многочисленной аудиторией опрошенных являются пользователи от 26 до 35 лет — 35,93%.

11,2% опрошенных заняты в малом и среднем бизнесе, на втором месте (10,9%) опрошенных работают в сфере информационных технологий, 10,7% составили работники в сфере торговли.

Telegram стал лидирующим источником информации, из которого опрошенные пользователи получают информацию о криптовалютах (61,4%). Второе место занимает YouTube — 22,8%, третье место у Twitter — 5,9%.

Наиболее важными критериями выбора платформы для криптоинвестиций респонденты отметили безопасность и надежность (53,3%), удобный интерфейс (15,6%) и низкие комиссии (11,4%).

Более 55,7% опрошенных видят среди причин покупки криптовалюты инвестиционную перспективу. Также импульсом к покупке стала война в стране (14,4%) и нестабильность национальной валюты (9,5%). 9,2% респондентов причиной покупки назвали отсутствие доверия к традиционной финансово-экономической системе.

Tether (USDT) является доминирующим криптоактивом среди опрошенных пользователей Binance в Украине. Доля владения составляет 22,91%. В тройку также входят Bitcoin (19,41%) и BNB (18,24%), четвёртым по популярности является Ethereum (ETH) (10,91%).

42,94% опрошенных респондентов считают, что регулирование криптовалют приведет к положительным изменениям в стране, обратное считают 39,92%.

29,41% опрошенных пользователей Binance прогнозируют рост первой криптовалюты. Они считают, что Bitcoin будет стоить $30−40 тысяч в следующем году. 4,19% прогнозируют рост стоимости биткоина до более чем $100 тысяч.

Более 53,16% респондентов хранят от 1% до 20% своих финансов в криптовалютах. 11,39% респондентов инвестировали от 21% до 40% своих сбережений в криптовалюты. Только 2,43% хранят 100% своих средств в криптовалютах.

Более 43,04% респондентов сохраняют свои криптовалюты, выбирая стратегию HODL. 22,6% респондентов используют криптовалюты для торговли, а почти 8,99% выводят криптоактивы в фиатные деньги. Остальные 22,52% используют криптовалюты для пассивного дохода.

Опрос

Опрос был проведен в сентябре 2023 года, в нем приняло участие 1027 респондентов из Украины.

Главной целью опроса стало независимое и анонимное исследование основных трендов, прогнозов и перспектив криптовалютной индустрии, по мнению пользователей криптовалютной биржи.

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