Нацбанк предполагает пересмотр инфляции в сторону понижения

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Комментарий НБУ

«Потребительская инфляция замедлялась быстрее, чем ожидалось. Базовая инфляция также была несколько ниже прогноза НБУ, обнародованного в Инфляционном отчете за июль. Такой ценовой динамике способствовало расширение предложения продуктов питания, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий», — говорится в сообщении.

Что сдерживало инфляцию

Весомую роль в сдерживании инфляционного давления и улучшении ожиданий играли меры НБУ по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка. Под влиянием указанных факторов потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза НБУ. Однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным.

Для удержания умеренной инфляции НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке. Эти и другие факторы будут учитываться при очередном пересмотре макропрогноза в октябре 2023 года.

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В Нацбанке отмечают, что в сентябре 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) в дальнейшем замедлялась — до 7,1% с 8,6% в августе. В месячном исчислении цены выросли на 0,5%.

Напомним

Потребительские цены в августе 2023 по сравнению с июлем 2023 снизились на 1,4%; в годовом исчислении инфляция составила 8,6%.

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