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11 октября 2023, 12:41 Читати українською

Нацбанк предполагает пересмотр инфляции в сторону понижения

В Национальном банке предполагают, что под влиянием ряда факторов потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза НБУ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

В Национальном банке предполагают, что под влиянием ряда факторов потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза НБУ.
Фото: depositphotos

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Комментарий НБУ

«Потребительская инфляция замедлялась быстрее, чем ожидалось. Базовая инфляция также была несколько ниже прогноза НБУ, обнародованного в Инфляционном отчете за июль. Такой ценовой динамике способствовало расширение предложения продуктов питания, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий», — говорится в сообщении.

Что сдерживало инфляцию

Весомую роль в сдерживании инфляционного давления и улучшении ожиданий играли меры НБУ по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка. Под влиянием указанных факторов потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза НБУ. Однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным.

Для удержания умеренной инфляции НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке. Эти и другие факторы будут учитываться при очередном пересмотре макропрогноза в октябре 2023 года.

Читайте: Инфляция в Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года. Как изменились цены

В Нацбанке отмечают, что в сентябре 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) в дальнейшем замедлялась — до 7,1% с 8,6% в августе. В месячном исчислении цены выросли на 0,5%.

Напомним

Потребительские цены в августе 2023 по сравнению с июлем 2023 снизились на 1,4%; в годовом исчислении инфляция составила 8,6%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 октября 2023, 12:57
#
Спочатку акцизи на пальне повернули, тепер курс трохи продавлять… інакше інфляція зійде на нуль. Але необхідно розуміти, що був ефект високої бази по інфляції торік… ну і стримувати тарифи, акцизи і курс то не ринкові методи, в тривалій перспективі то дуже небезпечно, тому зараз саме час потроху відпускати пружини.
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