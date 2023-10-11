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11 октября 2023, 12:01 Читати українською

AMD приобретет стартап по искусственному интеллекту, пытаясь конкурировать с Nvidia

Американский производитель микросхем Advanced Micro Devices (AMD) планирует приобрести стартап по искусственному интеллекту Nod.ai, чтобы расширить возможности своего программного обеспечения. Об этом сообщает Reuters.

Американский производитель микросхем Advanced Micro Devices (AMD) планирует приобрести стартап по искусственному интеллекту Nod.ai, чтобы расширить возможности своего программного обеспечения.
Фото: pixabay.com

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В гонке с конкурирующим производителем микросхем Nvidia, AMD планирует инвестировать значительные средства в критическое программное обеспечение, необходимое для передовых микросхем компании AI.

Благодаря более чем десятилетней работе, Nvidia создала мощное преимущество на рынке чипов искусственного интеллекта благодаря создаваемому программному обеспечению и экосистеме разработчиков программного обеспечения.

AMD пообещала инвестировать и создать унифицированную коллекцию программного обеспечения для питания различных чипов, производимых компанией.

«Мы выполняем эту стратегию. И делаем это за счет внутренних инвестиций, а также внешних приобретений», — заявил президент AMD Виктор Пэн Reuters.

Приобретение Nod.ai вписывается в стратегию, поскольку ее технология позволяет компаниям легче разворачивать модели искусственного интеллекта, настроенные на чипы AMD. Nod.ai продает свою технологию крупным операторам центров обработки данных среди других клиентов.

Условия сделки

AMD не раскрывает условия сделки. Согласно данным PitchBook, Nod.ai, базирующаяся в Санта-Кларе, Калифорния, собрал примерно $36,5 млн.

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В начале этого года AMD создала группу AI, которая будет заниматься покупкой Nod.ai. В группе работает около 1500 инженеров — подавляющее большинство связано с программным обеспечением — и AMD планирует продолжать расширять команду, наняв 300 дополнительных работников в этом году и более в 2024 году.

Приобретение Nod.ai — второе приобретение компании за последние несколько месяцев, рассказал Пэн. Когда его спросили, планирует ли компания увеличить свой портфель дополнительными приобретениями, Пэн ответил: «Мы всегда в поиске».

Источник: Минфин
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