Курс валют на 11 октября: Доллар в банках подешевел на 10 копеек в покупке

В среду, 11 октября, на наличном рынке курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке подешевело на 2 копейки, а в продаже не изменилось.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 3 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке и продаже прибавил 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,17−38,23, евро — 40,50−40,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,47−36,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,69−38,71 грн/евро.

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