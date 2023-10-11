В ЕС количество беженцев из Украины в августе возросло на 41,3 тысячи — Евростат

Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 31 августа 2023 года имели 4 млн 155,6 тыс. граждан, оставивших Украину в результате российского вторжения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Евростата.

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Защита для украинцев

«По сравнению с концом июля 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС увеличилось на 41 275 (+1,0%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+21 830; +1,9%), Чехии (+7 545) ;+2,1%) и Нидерландах (+2 635; +1,7%)», — отмечает статистическое ведомство.

В июле и июне прирост составил по 1,1% или 45,9−45,8 тыс. человек, тогда как в мае количество получателей временной защиты из Украины увеличилось в ЕС на 57,3 тыс. человек (+1,4%).), в апреле — на 51,0 тыс. (+1,3%). Все эти пять месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии — суммарно примерно 108 тыс. человек, за которой следует Чехия -39,8 тыс. человек.

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Как отметил Евростат, основной страной, где сокращается количество лиц, пользующихся временной защитой, остается Польша: в августе — на 10 530, или 1,1%, а всего за пять месяцев — на 39,2 тыс.

Согласно данным Евростата, на конец августа основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1 млн 175,70 тыс. человек; 28,3% от общего количества), Польша (960,55 тыс. человек); 23,1%) и Чехия (365,09 тыс. человек; 8,8%). Суммарная доля этих трех стран составляет 60,2%.

Согласно представленным данным, в августе на четвертое место по количеству беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС вернулась Испания — 184,83 тыс., а Болгария снова стала пятой из 164,88 тыс.

Более 100 тыс. таких лиц на конец июля этого года были также в Италии — 159,89 тыс., Румынии — 137,85 тыс., Нидерландах — 131,94 тыс. и Словакии — 107,63 тыс.

От 50 тыс. до 100 тыс. их насчитывали в Ирландии — 92,56 тыс., Австрии — 78,35 тыс., Литве — 72,23 тыс., Бельгии — 70,07 тыс., Франции — 66,93 тыс. (данные о детях преимущественно не включены — Евростат), Швейцарии — 65,39 тыс., Финляндии — 60,10 тыс., Португалии — 56,71 тыс. и Норвегии — 52,61 тыс.