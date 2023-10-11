Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 31 августа 2023 года имели 4 млн 155,6 тыс. граждан, оставивших Украину в результате российского вторжения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Евростата.
В ЕС количество беженцев из Украины в августе возросло на 41,3 тысячи — Евростат
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Защита для украинцев
«По сравнению с концом июля 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС увеличилось на 41 275 (+1,0%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+21 830; +1,9%), Чехии (+7 545) ;+2,1%) и Нидерландах (+2 635; +1,7%)», — отмечает статистическое ведомство.
В июле и июне прирост составил по 1,1% или 45,9−45,8 тыс. человек, тогда как в мае количество получателей временной защиты из Украины увеличилось в ЕС на 57,3 тыс. человек (+1,4%).), в апреле — на 51,0 тыс. (+1,3%). Все эти пять месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии — суммарно примерно 108 тыс. человек, за которой следует Чехия -39,8 тыс. человек.
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Как отметил Евростат, основной страной, где сокращается количество лиц, пользующихся временной защитой, остается Польша: в августе — на 10 530, или 1,1%, а всего за пять месяцев — на 39,2 тыс.
Согласно данным Евростата, на конец августа основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1 млн 175,70 тыс. человек; 28,3% от общего количества), Польша (960,55 тыс. человек); 23,1%) и Чехия (365,09 тыс. человек; 8,8%). Суммарная доля этих трех стран составляет 60,2%.
Согласно представленным данным, в августе на четвертое место по количеству беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС вернулась Испания — 184,83 тыс., а Болгария снова стала пятой из 164,88 тыс.
Более 100 тыс. таких лиц на конец июля этого года были также в Италии — 159,89 тыс., Румынии — 137,85 тыс., Нидерландах — 131,94 тыс. и Словакии — 107,63 тыс.
От 50 тыс. до 100 тыс. их насчитывали в Ирландии — 92,56 тыс., Австрии — 78,35 тыс., Литве — 72,23 тыс., Бельгии — 70,07 тыс., Франции — 66,93 тыс. (данные о детях преимущественно не включены — Евростат), Швейцарии — 65,39 тыс., Финляндии — 60,10 тыс., Португалии — 56,71 тыс. и Норвегии — 52,61 тыс.
Комментарии - 9
беженцев автоматически уменьшится…
А после их отмены минимум уполовиниться…
И вот вопрос -сколько этих детей или родителей, которые начинают понимать что их дети уже не смогут (или долго будут привыкать) жить в Украине, вернуться на родину?
Возьми и сам посчитай
их количество и озвучь
публично на Минфине…
…только такие дебилы, как ты…
Это же ты писал? Тогда зачем меня спрашиваешь?
Спрашивай тех кто тебя курирует и «крышует»…
И что тебе всё не даёт покоя моя работа
в молодости на советский космос…
Неужели лично тебе нечем гордиться после
получения школьного аттестата на руки,
что тебя так раздражают чужие достижения…
Ну тогда сиди дома, занимайся воспитанием внуков,
вози им из соседнего села молоко внедорожником
или с киевских базаров продукты и мясо с салом.
И не дает мне покоя не твои «достижения «а то вранье которое ты публикуешь!
p/s
Ну, а что мне делать, как-то сам разберусь.
Ты же без проблем постоянно выдумываешь,
а затем и публикуеншь на форуме обо мне своё вранье,
хотя у тебя тоже нет никаких прав публично
распространять своё враньё обо мне.
Но ведь ты считаешь, что тебе можно врать обо мне,
а когда тебя за это посылают в лес или сад — сразу
обижаешься, как маленький ребёнок…
Рекомендую ничего не выдумывать обо мне — тогда
и посылать тебя никуда не прийдётся…
Сделай вид, что меня не знаешь, и я сделаю вид,
что тебя не существует…
1 Ты же …эксперт по укр банкам. и …владелец айти компании…
значит считать умеешь?
2 Все сов программы по космосу закрылись в 1991 году, даже если предположить что ты пишешь правду, на момент работы в одном из НИИ или предприятии, учитывая твое высшее образование, и скорее всего военную кафедру и обязательный год работы ИТР по распределению тебе должно быть на 1991 год. минимум 24 года. Соответственно сейчас 57 лет -предпенсионный возраст. При этом ты не знаешь о тонкостях Украинских пенсионных реалиях — от алгоритма расчета до основных цифр средних зарплат. Ты даже не знаешь о минимальной зарплате в ссср.
3 В свое время ты писал, что в 2014 году ты хотел пойти добровольцем на фронт. Но опять, если бы ты учился в ссср в ВУЗе с или служил в армии, то знал бы что сначала у тебя бы изьяли сов военные документы и выдали «тимчасове посвідчення» ну, а потом только стали с тобой разговаривать, тем более для всех кто был на «кафедре» была отдельная история.
3 Твои заявления о …подписке о неразглашении. которую ты давал в ссср, ни какой силы после 1991 года не имеет силы.
4 И если внимательно читать что ты пишешь, твоой уровень ознакомления с современным законодательством далек от наличия высшего образования.
Продолжать...?