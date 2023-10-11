Лучший отзыв сентября: почему в Приватбанке лучше не доводить до блокировки валютной карты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 октября 2023, 10:01 Читати українською

Лучший отзыв сентября: почему в Приватбанке лучше не доводить до блокировки валютной карты

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре. Им стал пользователь Артем Угримов, который рассказал, как кража денег с его карты мошенниками открыла ящик Пандоры с другими неурядицами для его бюджета.

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре.

Автор сообщил, что с его карты при установленном лимите на интернет-платежи в размере $1 было дважды произведено несанкционированное списание средств по $2.10. Об этом он узнал случайно, когда зашел в приложение, чтобы посмотреть свои счета. Автор отзыва сразу обратился в банк с просьбой изменить CVV-код или заблокировать списание.

«Представители банка мне ответили, что это невозможно и списания будут дальше происходить! Можно только заблокировать карту», — сообщает он.

Пользователь закрыл карточку, но тут же столкнулся с другой неприятностью — двойной конвертацией. Оказалось, что в Приватбанке остаток с валютной карты при ее закрытии можно перевести только на гривневую карту. Вдобавок, по словам Угримова, банк «потерял $48».

Теперь клиент подвергает сомнению надежность средств в банке. К недостаткам финучреждения он также относит наличие ограничений в функционале.

Как комментирует ситуацию банк

В службе поддержки Приватбанка отметили, что списание средств с карты без дополнительного подтверждения возможно, если клиент ранее ввел и сохранил данные карты на сайте и дал согласие сайта на подобные списания. В таком случае не поможет уберечь средства от мошенников и установленные интернет лимиты. Ведь сайт будет рассматриваться как доверенный, следовательно, операции не будут определяться как рисковые.

«У клиента прошло списание дважды, клиент не подтверждает операции по карточке, но раньше у клиента уже была операция на том же сайте, в обжаловании был предоставлен отказ», — сообщили «Минфину» после более детального рассмотрения кейса.

Что касается потерянных $48, то в банке заверили, что средства зачислены на карту клиента обратно.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
AlexZerg
AlexZerg
11 октября 2023, 10:28
#
По валютним картам Привата не має опції в налаштуваннях «підписки», щоб вимкнути списання? По гривневим картам в них точно така опція є
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 11:50
#
Не один раз писал — Киев Петровка, масса обьявлений «Телеграмм каналов» о продаже баз данных клиентов «Привата».
Все, а дальше можно только догадываться кто и зачем сливает информацию.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
11 октября 2023, 12:07
#
Банк споскудился извиняюсь за тское выражение. Неужели нельзя навести порядок. Оток клиентов продолжиться.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают parseval, Genna Smatko, Антон Куминов и 117 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами