Лучший отзыв сентября: почему в Приватбанке лучше не доводить до блокировки валютной карты

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре. Им стал пользователь Артем Угримов, который рассказал , как кража денег с его карты мошенниками открыла ящик Пандоры с другими неурядицами для его бюджета.

Автор сообщил, что с его карты при установленном лимите на интернет-платежи в размере $1 было дважды произведено несанкционированное списание средств по $2.10. Об этом он узнал случайно, когда зашел в приложение, чтобы посмотреть свои счета. Автор отзыва сразу обратился в банк с просьбой изменить CVV-код или заблокировать списание.

«Представители банка мне ответили, что это невозможно и списания будут дальше происходить! Можно только заблокировать карту», — сообщает он.

Пользователь закрыл карточку, но тут же столкнулся с другой неприятностью — двойной конвертацией. Оказалось, что в Приватбанке остаток с валютной карты при ее закрытии можно перевести только на гривневую карту. Вдобавок, по словам Угримова, банк «потерял $48».

Теперь клиент подвергает сомнению надежность средств в банке. К недостаткам финучреждения он также относит наличие ограничений в функционале.

Как комментирует ситуацию банк

В службе поддержки Приватбанка отметили, что списание средств с карты без дополнительного подтверждения возможно, если клиент ранее ввел и сохранил данные карты на сайте и дал согласие сайта на подобные списания. В таком случае не поможет уберечь средства от мошенников и установленные интернет лимиты. Ведь сайт будет рассматриваться как доверенный, следовательно, операции не будут определяться как рисковые.

«У клиента прошло списание дважды, клиент не подтверждает операции по карточке, но раньше у клиента уже была операция на том же сайте, в обжаловании был предоставлен отказ», — сообщили «Минфину» после более детального рассмотрения кейса.

Что касается потерянных $48, то в банке заверили, что средства зачислены на карту клиента обратно.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.