Доступ в Реестр деклараций временно ограничен — НАПК

Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестра деклараций) ограничен. Об этом сообщает прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

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В НАПК пояснили, что доступ к Реестру деклараций ограничен из-за сбоя в его работе.

«В настоящее время проводятся безотлагательные мероприятия по устранению ошибки в работе Реестра», — говорится в сообщении.

О восстановлении доступа в Реестр деклараций в НАПК пообещали сообщить дополнительно и извинились за временные неудобства.

Напомним

Сегодня, 10 октября, президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9534, предусматривающий возвращение электронного декларирования для чиновников и открытие доступа к декларациям.

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