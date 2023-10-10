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10 октября 2023, 16:27 Читати українською

МВФ вернул Украину к обновленному мировому долгосрочному макропрогнозу

Международный валютный фонд (МВФ) вернул долгосрочный прогноз по Украине к обзору мировой экономики (World Economic Outlook), тогда как после начала полномасштабной агрессии России в WEO давали только прогноз на текущий год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Международный валютный фонд (МВФ) вернул долгосрочный прогноз по Украине к обзору мировой экономики (World Economic Outlook), тогда как после начала полномасштабной агрессии России в WEO давали только прогноз на текущий год.
Фото: uifuture.org

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«Прогнозы Украины на 2024−2028 гг. теперь включены и соответствуют базовому сценарию программы (расширенного финансирования EFF)», — говорится в обнародованном во вторник обновленном октябрьском макропрогнозе WEO: Navigating Global Divergences.

В предыдущих WEO Фонд отмечал, что «для Украины все прогнозы на 2024−2028 гг. опущены из-за необычно высокой степени неопределенности».

Рост ВВП Украины

Согласно обновленному мировому макропрогнозу, МВФ ожидает рост ВВП Украины в 2023 году на 2% и его ускорение до 3,2% в 2024-м. В 2028 году, по оценкам фонда, украинская экономика будет расти на 4% в год.

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей (Gavin Gray) на прошлой неделе в Киеве сообщил, что в рамках второго пересмотра программы EFF предполагается обновление макроэкономического предела.

Его заместитель Натан Эпштейн (Natan Epstein) напомнил, что МВФ в июне улучшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году из диапазона «от -3% до +1%» до «от +1% до +3%». По его словам, в настоящее время фонд оценивает динамику экономики ближе к верхнему краю этого нового диапазона.

«Мы все еще находимся в процессе обновления нашей оценки экономического производства на этот и следующий год. Но мы видим, что, вероятнее всего, рост завершится в этом году на уровне 3%», — сказал он на пресс-конференции в Киеве по итогам визита делегации фонда.

Он добавил, что фонд пока придерживается базового сценария, согласно которому война завершится в середине следующего года. По словам Эпштейна, с учетом ожидаемых затруднений предстоящей зимой речь идет об умеренных темпах роста экономики.

Снижение инфляции

Обнародованный в WEO макропрогноз для Украины по базовому сценарию программы EFF пока предусматривает снижение инфляции с 26,6% в прошлом году до 15,5% в этом году и до 10% в следующем, хотя по итогам сентября она уже снизилась до 7,1%.

Сальдо текущего счета платежного баланса МВФ в WEO прогнозирует его дефицит в 5,7% ВВП в этом году после профицита 5,0% ВВП в прошлом году, расширение этого дефицита до 7,2% ВВП в следующем году и сужение до 3,8% ВВП в 2028 году.

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Напомним

Четырехлетняя программа EFF была утверждена 31 марта 2023 года, а первый транш $2,7 млрд выделен в начале апреля.

Плановый график программы предусматривает выделение Украине после первого транша трех траншей по SDR664 млн (почти $870 млн по текущему курсу) в середине июня и октября этого года и конце февраля следующего по результатам первого, второго и третьего пересмотра, когда оценивают выполнение обязательств сроком на конец апреля, июня и декабря этого года соответственно.

С 25 сентября в Варшаве начала работу миссия МВФ по подготовке ко второму пересмотру программы. Ожидается, что в случае успешного выполнения договоренности решение о втором пересмотре программы EFF и выделении третьего транша по ней может быть принято в первой половине декабря.

В то же время, Украина пока не выполнила все структурные маяки программы, необходимые для ее второго пересмотра.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kankakee
Kankakee
10 октября 2023, 16:39
#
І на радостях от такої надвигающєйся стабільності і керованості курсу глава НБУ написав заяву про звільнення виїхавши тіхонечко в Марокко 🙀 ну не хочеться людині стабільності і керованості 🤷 що уже зробиш ? не можна ж її примушувати …
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0
Kankakee
Kankakee
10 октября 2023, 16:51
#
Хотя пишний каже що це фейк, інтересно)
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