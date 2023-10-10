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10 октября 2023, 13:26 Читати українською

Нацбанк ввел онлайн-сервис по предоставлению информации из Кредитного реестра НБУ для физлиц

Национальный банк вводит онлайн-сервис по предоставлению информации из собственного кредитного реестра. Посредством этого сервиса физические лица смогут получить информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас — 617 тыс. грн). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк вводит онлайн-сервис по предоставлению информации из собственного кредитного реестра.
Фото: НБУ

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Услуга предоставляется физическим лицам бесплатно.

Как это работает

Сервис доступен по ссылке на странице официального Интернет-представительства Национального банка в формате 24/7.

Для получения сервиса пользователь должен авторизоваться с помощью системы BankID НБУ, то есть иметь счет в одном из банков — участников системы.

В ответ на онлайн запрос пользователь получит актуальную на момент подачи запроса информацию из Кредитного реестра НБУ.

В частности, о:

  • сумму задолженности и состояние исполнения обязательств;
  • наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.

Отчет может быть сформирован и сохранен в файле в формате pdf.

В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

Для чего это нужно

По словам регулятора, отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время эта информация позволяет контролировать свои финансы и при необходимости уточнять данные, обратившись в банк-кредитор.

Участники Кредитного реестра НБУ — банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц — обновляют информацию ежемесячно по состоянию на первое число. Дата последнего обновления указывается непосредственно в сформированном пользователем отчете.

Дополнительные возможности

С помощью вебресурса Кредитного реестра НБУ пользователь также может получить информацию из Реестра запросов/заявлений, обработанных согласно его данным в Кредитном реестре НБУ.

Изменения в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины утверждены постановлением Правления НБУ от 16 мая 2023 года № 67, которое вступает в силу 10 октября 2023 года.

Кредитный реестр

Нацбанк в 2018 году создал централизованный Кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков с задолженностью более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Передача банками в Кредитный реестр информации о должниках — физических лицах осуществляется в соответствии с законодательством Украины, в частности, требованиями Закона Украины «О защите персональных данных».

Заемщики, в отношении которых переданы данные в Кредитный реестр, имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать ее корректировки в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Sagittarius
Sagittarius
10 октября 2023, 15:00
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