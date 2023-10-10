Налоговая назвала топ стран, в которых украинцы прячут деньги

В пятерку стран, в которые Государственная налоговая служба (ГНС) чаще всего обращается с запросами на обмен информацией, входят Кипр, Швейцария, Великобритания, Германия и Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

► Читайтестраницу «Минфин «в фейсбуке: главные финансовые новости

Подавляющее большинство специальных запросов о получении налоговой информации направляется в компетентные органы:

Республики Кипр — 32%,

Швейцарии — 18%,

Великобритании — 9%,

Германии, Люксембурге — по 7%,

Нидерландов, Италии и Испании — по 5%,

других стран — 12%.

«Результаты такого обмена информацией, а именно полученные по специальным запросам материалы, оказывают решающее влияние на дальнейшее течение контрольно-проверочных мер и позволяют охватить проверкой те вопросы, которые долгое время оставались вне налогового контроля, но относительно которых от иностранных государственных органов получена информация/документы, свидетельствующие о нарушении налогового, валютного и иного законодательства», — говорится в сообщении.

В то же время, полученная от иностранных компетентных органов информация также используется при формировании доказательной базы, качественного документирования нарушений, помогает формировать образцовые кейсы для поддержки позиции ГНС во время судебных обжалований, что в итоге обеспечивает поступление денежных обязательств в бюджет.

«Государственная налоговая служба Украины благодарна партнерам — иностранным компетентным органам за качественное взаимодействие и плодотворное сотрудничество по вопросам обмена налоговой информацией в контексте противодействия международным схемам размывания налогооблагаемой базы и вывода доходов из-под налогообложения», — добавили в ГНС.

Друзья уже два года мы совершаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать вашу работу.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос