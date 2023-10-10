В пятерку стран, в которые Государственная налоговая служба (ГНС) чаще всего обращается с запросами на обмен информацией, входят Кипр, Швейцария, Великобритания, Германия и Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Налоговая назвала топ стран, в которых украинцы прячут деньги
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Подавляющее большинство специальных запросов о получении налоговой информации направляется в компетентные органы:
- Республики Кипр — 32%,
- Швейцарии — 18%,
- Великобритании — 9%,
- Германии, Люксембурге — по 7%,
- Нидерландов, Италии и Испании — по 5%,
- других стран — 12%.
«Результаты такого обмена информацией, а именно полученные по специальным запросам материалы, оказывают решающее влияние на дальнейшее течение контрольно-проверочных мер и позволяют охватить проверкой те вопросы, которые долгое время оставались вне налогового контроля, но относительно которых от иностранных государственных органов получена информация/документы, свидетельствующие о нарушении налогового, валютного и иного законодательства», — говорится в сообщении.
В то же время, полученная от иностранных компетентных органов информация также используется при формировании доказательной базы, качественного документирования нарушений, помогает формировать образцовые кейсы для поддержки позиции ГНС во время судебных обжалований, что в итоге обеспечивает поступление денежных обязательств в бюджет.
«Государственная налоговая служба Украины благодарна партнерам — иностранным компетентным органам за качественное взаимодействие и плодотворное сотрудничество по вопросам обмена налоговой информацией в контексте противодействия международным схемам размывания налогооблагаемой базы и вывода доходов из-под налогообложения», — добавили в ГНС.
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Комментарии - 12
LLC мне не поможет потому что надо дважды заплатить , поможет только смена налоговой резиденции , лучшая — арабские эмираты . Если будет припекать то так и случиться .
1. Название —
Міжнародний обмін податковою інформацією — ефективний інструмент контролю в межах трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
2. Приамбула этого пресс — релиза — …З метою забезпечення ефективної боротьби із ухиленням від сплати податків та їх мінімізацією на міжнародному рівні переважна більшість країн імплементувала міжнародні стандарти прозорості та обміну інформацією у податковій сфері…
3. И личный вопрос -что такое в вашем понимании — …прятать деньги ..? И почему в оригинале этой статьи такого слова …прятать.. нет?
Может я ошибаюсь, но присутствует какой то элемент «информационной манипуляции».
4. Я думаю, вы отлично понимаете, что говорить о… прятать… можно только после решения компетентных органов, не говоря о Судах.
не пытайтесь понять совок …
30 лет прошло, а это глубокая травма детства … сейчас у руля дети совковых родителей …
не зря моисей по пустыне 40 лет водил …
с какого перепугу ?
мало ли кто и что прячет ? это не преступление. Преступлением это станет после решения суда.
В первоисточнике говорится о гораздо более жестких вещах — о «отримано інформацію/документи, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства.»
это вам не детское «прятание». это многие годы за решеткой и с конфискацией…
у нас 6 млн беженцев которые получают выплату , они «прячут» ?
я просто написал что первоисточник — не о каком-то «прятании» , а о серьезных вещах.
Если бы вы обладали таким «преимуществом», то могли бы заметить, что в оригинале этого «пресс релиза» отсутствует понятие (как уголовное так и имеющее обычное значение) …прятать... При этом, могли бы обратить внимание на следующее -мой комментарий не является фактом обсуждения самого пресс -релиза, а направлен к редакции «Минфина» и выражает мое недовольство политикой редактора этой публикации.
Так вам понятно?
Спасибо за понимание.
там о серьезных и криминальных вещах.
Я полностью согласен с вашим постом.