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10 октября 2023, 13:03 Читати українською

Налоговая назвала топ стран, в которых украинцы прячут деньги

В пятерку стран, в которые Государственная налоговая служба (ГНС) чаще всего обращается с запросами на обмен информацией, входят Кипр, Швейцария, Великобритания, Германия и Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В пятерку стран, в которые Государственная налоговая служба (ГНС) чаще всего обращается с запросами на обмен информацией, входят Кипр, Швейцария, Великобритания, Германия и Люксембург.
Фото: pixabay.com

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Подавляющее большинство специальных запросов о получении налоговой информации направляется в компетентные органы:

  • Республики Кипр — 32%,
  • Швейцарии — 18%,
  • Великобритании — 9%,
  • Германии, Люксембурге — по 7%,
  • Нидерландов, Италии и Испании — по 5%,
  • других стран — 12%.

«Результаты такого обмена информацией, а именно полученные по специальным запросам материалы, оказывают решающее влияние на дальнейшее течение контрольно-проверочных мер и позволяют охватить проверкой те вопросы, которые долгое время оставались вне налогового контроля, но относительно которых от иностранных государственных органов получена информация/документы, свидетельствующие о нарушении налогового, валютного и иного законодательства», — говорится в сообщении.

В то же время, полученная от иностранных компетентных органов информация также используется при формировании доказательной базы, качественного документирования нарушений, помогает формировать образцовые кейсы для поддержки позиции ГНС во время судебных обжалований, что в итоге обеспечивает поступление денежных обязательств в бюджет.

«Государственная налоговая служба Украины благодарна партнерам — иностранным компетентным органам за качественное взаимодействие и плодотворное сотрудничество по вопросам обмена налоговой информацией в контексте противодействия международным схемам размывания налогооблагаемой базы и вывода доходов из-под налогообложения», — добавили в ГНС.

Друзья уже два года мы совершаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать вашу работу.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 12

+
+68
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 октября 2023, 13:11
#
Вот же интересно , как порыться в карманах — то обмен данными работает , а вот как надо подтвердить уплаченные налоги в другой стране — принесите бумажку с печатью министерства финансов сша …
+
0
mantis05
mantis05
10 октября 2023, 14:38
#
Всё зависит от суммы и надобности) если тебе надо по-честному вывести законные средства- ноги поломаешь. А если знаешь как минимизировать и спасать свои деньги- тобой интересоваться начнут. LLC в помощь, с них налоговая только облизываться может
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 октября 2023, 14:40
#
Я тебе подскажу такую мысль что у нас сейчас есть закон про КИК , и там штрафы писец за не регистрацию .

LLC мне не поможет потому что надо дважды заплатить , поможет только смена налоговой резиденции , лучшая — арабские эмираты . Если будет припекать то так и случиться .
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 октября 2023, 13:20
#
Уважаемая редакция! Благодаря вашему сотруднику, который готовил этот материал, был полностью изменен смысл статьи от налоговой.
1. Название —
Міжнародний обмін податковою інформацією — ефективний інструмент контролю в межах трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
2. Приамбула этого пресс — релиза — …З метою забезпечення ефективної боротьби із ухиленням від сплати податків та їх мінімізацією на міжнародному рівні переважна більшість країн імплементувала міжнародні стандарти прозорості та обміну інформацією у податковій сфері…
3. И личный вопрос -что такое в вашем понимании — …прятать деньги ..? И почему в оригинале этой статьи такого слова …прятать.. нет?
Может я ошибаюсь, но присутствует какой то элемент «информационной манипуляции».
4. Я думаю, вы отлично понимаете, что говорить о… прятать… можно только после решения компетентных органов, не говоря о Судах.

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 октября 2023, 13:23
#
По старой советской традиции, деньги «прячут», а перед этим их «выводят» … потому что у советского человека не может быть валюты, а тем более счета за границей …

не пытайтесь понять совок …

30 лет прошло, а это глубокая травма детства … сейчас у руля дети совковых родителей …

не зря моисей по пустыне 40 лет водил …
+
0
yarg
yarg
10 октября 2023, 13:27
#
4. Я думаю, вы отлично понимаете, что говорить о… прятать… можно только после решения компетентных органов, не говоря о Судах.

с какого перепугу ?
мало ли кто и что прячет ? это не преступление. Преступлением это станет после решения суда.
В первоисточнике говорится о гораздо более жестких вещах — о «отримано інформацію/документи, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства.»
это вам не детское «прятание». это многие годы за решеткой и с конфискацией…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 октября 2023, 13:29
#
Можете пояснить термин «прятать» , я открыл счет в латвийском банке на законных основаниях , а «прячу» ?

у нас 6 млн беженцев которые получают выплату , они «прячут» ?
+
0
yarg
yarg
10 октября 2023, 13:35
#
Это наверное вопрос не ко мне , а к автору статьи , который употребил этот термин.
я просто написал что первоисточник — не о каком-то «прятании» , а о серьезных вещах.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 октября 2023, 13:33
#
Вот я вам скажу, что наличие высшего образования, прежде всего «символизируется» умением систематизировать полученную информацию.
Если бы вы обладали таким «преимуществом», то могли бы заметить, что в оригинале этого «пресс релиза» отсутствует понятие (как уголовное так и имеющее обычное значение) …прятать... При этом, могли бы обратить внимание на следующее -мой комментарий не является фактом обсуждения самого пресс -релиза, а направлен к редакции «Минфина» и выражает мое недовольство политикой редактора этой публикации.
Так вам понятно?
Спасибо за понимание.
+
0
yarg
yarg
10 октября 2023, 13:37
#
Ну так я и сказал что в первоисточнике нет никакого детского прятания.
там о серьезных и криминальных вещах.
Я полностью согласен с вашим постом.
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+15
mantis05
mantis05
10 октября 2023, 14:38
#
Презумпция виновности, чо
+
0
Roofil
Roofil
10 октября 2023, 14:56
#
А не в Омані?
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