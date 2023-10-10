Курс валют на 10 октября: Доллар в обменниках в продаже подешевел на 5 копеек

Во вторник, 10 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 10 копеек.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 2 копейки, а в продаже подешевел на 5 копеек. Курс евро в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 40,02 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,17−38,20, евро — 40,45−40,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,55−36,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,61−38,61 грн/евро.

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