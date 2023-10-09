Замена водительского удостоверения с доставкой: в «Дие» тестируют новый сервис

Действие ищет тестировщиков, чтобы проверить новый функционал замены удостоверения с доставкой. Об этом сообщает прессслужба «Дие».

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Что изменится

С мая украинцы в «Дие» подают заявление о замене водительского удостоверения. Раньше за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услуга станет еще более удобной — пластиковое удостоверение можно будет получить курьером по любому адресу или в отделение Укрпочты.

«Услуга полезна для водителей, которые потеряли или повредили удостоверение, сменили фамилию, хотят обменять пластик на диджитал или истек срок действия первого водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Как присоединиться к бета-тесту

Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно иметь в «Дие»:

водительское, требующее замены;

ID-карту или загранпаспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство;

налоговый номер (РНОКПП).

Присоединяйтесь к бета-тесту по ссылке.