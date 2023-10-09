Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело «Роттердам+». Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

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9 октября во время подготовительного разбирательства коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела «Роттердам+» по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после уведомления лица о подозрении.

Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции, говорится в сообщении.

В САП напомнили, что 14 марта прокуроры САП по результатам расследования Национального антикоррупционного бюро Украины направили в суд обвинительный акт в отношении шести человек, причастных к введению так называемой формулы «Роттердам+».

По оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016−2017 годов 19,357 млрд грн убытков потребителям электроэнергии. Прокурор также заявил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд грн.