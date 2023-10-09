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9 октября 2023, 13:03 Читати українською

ВАКС закрыл дело «Роттердам+»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело «Роттердам+». Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело «Роттердам+».
Фото: pixabay.com

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9 октября во время подготовительного разбирательства коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела «Роттердам+» по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после уведомления лица о подозрении.

Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции, говорится в сообщении.

В САП напомнили, что 14 марта прокуроры САП по результатам расследования Национального антикоррупционного бюро Украины направили в суд обвинительный акт в отношении шести человек, причастных к введению так называемой формулы «Роттердам+».

По оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016−2017 годов 19,357 млрд грн убытков потребителям электроэнергии. Прокурор также заявил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+42
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 октября 2023, 13:06
#
А как все красиво начиналось … зеленский замочит пороха … в итоге замочил коломойского …
+
+44
Rubi0
Rubi0
9 октября 2023, 13:14
#
И то Коломойский еще не сидит, в итоге все останутся при своих, только народ Украины с дыркой в кармане.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
9 октября 2023, 13:16
#
Молодці, цю висмоктану з пальця, політичну справу давно потрібно було закрити.
+
+44
matroskin
matroskin
9 октября 2023, 13:21
#
Та Вас як послухать то у нас 33 роки всі справи «політичні», бо всі після гучного затримання затихають, а через декілька років закриваються «по спливу терміну давності».
Лише янукович йульку посадив неполітично, всі інші закрито, тому політичні.
:)
+
+68
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 октября 2023, 13:27
#
Да нет, там все хорошо заработали. Продать местный уголек по цене импортного с доставкой … это дорогого стоит. Ну это как заплатить за картошку по цене в США плюс авиадоставка. Обосновав это другой альтернативой. То же что яйца по 17 гривен.

кстати с шахтерами то не по роттердам+ рассчитывались за работу…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
9 октября 2023, 14:03
#
Бугага
+
+51
Bitcoin
Bitcoin
9 октября 2023, 14:04
#
Мафия победила
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
9 октября 2023, 14:27
#
Мені ці органи нагадують туалет на вулиці, бо ніби то є туалет і у хаті, але той що на вулиці навсяк випадок.
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