Сумма успешных аукционов ликвидируемых банков в сентябре составила более 860 миллионов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2023, 14:36 Читати українською

Сумма успешных аукционов ликвидируемых банков в сентябре составила более 860 миллионов

В течение сентября в системе Прозорро.Продажи было объявлено 778 аукционов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Каждые десятые торги завершились успешно, а общая сумма результативных аукционов составила 861,5 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В течение сентября в системе Прозорро.
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почти вся сумма от успешных аукционов сентября — 686,1 млн грн — результаты продаж активов МР Банка (ранее Сбербанк).

В частности, с самой высокой за время полномасштабной войны ценой продажи были реализованы права требования по кредитным договорам, в обеспечение по которым оформлены 2 электростанции на солнечных батареях в Одесской и Николаевской областях с сопутствующим производственным оборудованием. Этот аукцион был девятой попыткой реализовать активы.

Вторым по результативности аукционов с суммой успешных торгов на 93,4 млн грн стал Проминвестбанк. В частности, на сумму 70,8 млн. грн. завершились успешные аукционы по продаже кредитов юридических лиц, и на сумму 22,6 млн. грн. — объектов недвижимости.

И на сумму 30,5 млн грн состоялись успешные аукционы по продаже активов Мегабанка, в том числе кредитов юридических лиц (23,5 млн грн) и объектов недвижимости (6,2 млн грн).

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов сентября, получена оплата по 42 лотам на сумму 799,7 млн грн. Средства за оставшиеся 36 лотов, на сумму 61,8 млн грн, ожидаются.

Куда направят средства

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами