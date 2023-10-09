Сумма успешных аукционов ликвидируемых банков в сентябре составила более 860 миллионов

В течение сентября в системе Прозорро.Продажи было объявлено 778 аукционов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов . Каждые десятые торги завершились успешно, а общая сумма результативных аукционов составила 861,5 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Почти вся сумма от успешных аукционов сентября — 686,1 млн грн — результаты продаж активов МР Банка (ранее Сбербанк).

В частности, с самой высокой за время полномасштабной войны ценой продажи были реализованы права требования по кредитным договорам, в обеспечение по которым оформлены 2 электростанции на солнечных батареях в Одесской и Николаевской областях с сопутствующим производственным оборудованием. Этот аукцион был девятой попыткой реализовать активы.

Вторым по результативности аукционов с суммой успешных торгов на 93,4 млн грн стал Проминвестбанк. В частности, на сумму 70,8 млн. грн. завершились успешные аукционы по продаже кредитов юридических лиц, и на сумму 22,6 млн. грн. — объектов недвижимости.

И на сумму 30,5 млн грн состоялись успешные аукционы по продаже активов Мегабанка, в том числе кредитов юридических лиц (23,5 млн грн) и объектов недвижимости (6,2 млн грн).

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов сентября, получена оплата по 42 лотам на сумму 799,7 млн грн. Средства за оставшиеся 36 лотов, на сумму 61,8 млн грн, ожидаются.

Куда направят средства

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.