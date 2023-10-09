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9 октября 2023, 12:27 Читати українською

Первая интервенция за два года. Банк Израиля продаст резервы на $30 миллиардов для поддержки шекеля

Банк Израиля анонсировал программу по продаже до $30 млрд из золотовалютных резервов с целью снизить волатильность обменного курса шекеля и предоставить рынку достаточную ликвидность для нормальной работы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк Израиля анонсировал программу по продаже до $30 млрд из золотовалютных резервов с целью снизить волатильность обменного курса шекеля и предоставить рынку достаточную ликвидность для нормальной работы.
Фото: pixabay.com

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Кроме продажи резервов, банк предоставит рынку ликвидность из-за свопов на сумму до $15 млрд.

«Банк Израиля продолжит мониторить изменение ситуации, следить за всеми рынками и привлекать все доступные инструменты в случае необходимости», — отметил регулятор.

По данным Bloomberg, это первая интервенция центрального банка Израиля примерно за два года и первая продажа долларов.

Израильская валюта свалилась на 2% на открытии рынков. По состоянию на 8.43 утра по местному времени шекель торговался на 0,6% ниже, до 3,8686 за доллар.

Эталонный фондовый индекс страны TA-35 в воскресенье понес наибольшую потерю за более чем три года со снижением на 6,4%.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 9 октября, израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Боевики исламистской группировки ХАМАС убили 700 израильтян и угнали десятки других во время нападения на израильские города в субботу, 7 октября. В ответ Израиль нанес воздушные удары по военным объектам и командному пункту ХАМАС в Газе в воскресенье.

По данным израильских военных, по состоянию на это утро в приграничных с Газой районах продолжаются бои с семью группами боевиков ХАМАС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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