Курс валют на 9 октября: Доллар в обменниках подорожал на 10 копеек, евро — на 15

В понедельник, 9 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро не изменился в покупке, а в продаже подорожал на 10 копеек.

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В обменниках доллар подорожал на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Курс евро вырос на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,26, евро — 40,58−40,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,57−36,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,54−38,55 грн/евро.

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