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8 октября 2023, 14:24 Читати українською

Символу криптовалюты Dogecoin установят памятник в Японии

NFT-сообщество поклонников криптовалюты Dogecoin под названием Own The Doge установит статую собаке Кабосу в Японии, сообщает CoinDesk.

NFT-сообщество поклонников криптовалюты Dogecoin под названием Own The Doge установит статую собаке Кабосу в Японии, сообщает CoinDesk.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПамятник будет открыт совместно с администрацией города Сакура в день рождения Кабосу — 2 ноября.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Памятник будет открыт совместно с администрацией города Сакура в день рождения Кабосу — 2 ноября.

Кабосу — это настоящая собака породы сиба-ину, мем про которую стал символом Dogecoin (DOGE). В 2010 году хозяйка щенка Ацуко Сато сфотографировала Кабосу для своего блога.

Фото стало вирусным после того, как оно появилось с названием «doge» на платформе Reddit. Впоследствии это послужило толчком к созданию Dogecoin в 2013 году.

NFT-сообщество Own the Doge и проект PleasrDAO, который приобрел права на изображение мема DOGE за $4 млн в 2021 году, решили установить памятник на площади Фурусато города Сакуры, рядом с тем местом, где Сато часто гуляет с собакой.

Источник: Минфин
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