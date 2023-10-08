NFT-сообщество поклонников криптовалюты Dogecoin под названием Own The Doge установит статую собаке Кабосу в Японии, сообщает CoinDesk.
Символу криптовалюты Dogecoin установят памятник в Японии
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Памятник будет открыт совместно с администрацией города Сакура в день рождения Кабосу — 2 ноября.
Кабосу — это настоящая собака породы сиба-ину, мем про которую стал символом Dogecoin (DOGE). В 2010 году хозяйка щенка Ацуко Сато сфотографировала Кабосу для своего блога.
Фото стало вирусным после того, как оно появилось с названием «doge» на платформе Reddit. Впоследствии это послужило толчком к созданию Dogecoin в 2013 году.
NFT-сообщество Own the Doge и проект PleasrDAO, который приобрел права на изображение мема DOGE за $4 млн в 2021 году, решили установить памятник на площади Фурусато города Сакуры, рядом с тем местом, где Сато часто гуляет с собакой.
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