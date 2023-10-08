Символу криптовалюты Dogecoin установят памятник в Японии

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Памятник будет открыт совместно с администрацией города Сакура в день рождения Кабосу — 2 ноября.

Кабосу — это настоящая собака породы сиба-ину, мем про которую стал символом Dogecoin (DOGE). В 2010 году хозяйка щенка Ацуко Сато сфотографировала Кабосу для своего блога.

Фото стало вирусным после того, как оно появилось с названием «doge» на платформе Reddit. Впоследствии это послужило толчком к созданию Dogecoin в 2013 году.



NFT-сообщество Own the Doge и проект PleasrDAO, который приобрел права на изображение мема DOGE за $4 млн в 2021 году, решили установить памятник на площади Фурусато города Сакуры, рядом с тем местом, где Сато часто гуляет с собакой.