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8 октября 2023, 11:22 Читати українською

В Германии хотят ограничить льготы для новых беженцев из Украины

Немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Welt.

Немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины.
Фото:lb.ua

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Ограничение льгот

«Беженцы войны из Украины, недавно прибывшие в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища», — заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер. Высший комитет 294 германских округов согласовал эту позицию несколько дней назад.

Совет округов уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения количества беженцев, а также выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи искателям убежища и введению требования работать для беженцев.

Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование нереалистичным: «Это приведет к созданию двухклассного общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству», — сказал он. Все украинские беженцы получили одинаковый статус защиты, потому что они сбежали по одним и тем же причинам.

Читайте: Беженцы из Украины смогут получить статус резидента в Японии

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«Не может быть никакого крайнего срока, который бы это изменил», — сказал он. Требование есть не что иное, как политический шаг за счет беженцев.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер предостерегает от слишком высоких ожиданий возможных сокращений для искателей убежища в дебатах об иммиграции.

«Мы знаем из опросов, что люди приезжают к нам прежде всего из-за правовой определенности, перспективы справедливой процедуры предоставления убежища и уважения прав человека», — сказал он.

Брюкер также напомнил, что уровень выплат для искателей убежища «не может быть изменен произвольно»: «Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован». Исследователь также назвал непродуктивными планы федерального министра финансов Кристиана Линднера заблокировать денежные переводы от искателей убежища за границу.

В то же время эксперт высказался за коренное переустройство распределения вновь прибывших беженцев в Германии. «Мы допустили ошибку в прошлом, отправив большее количество беженцев в структурно слабые регионы с высоким уровнем безработицы. «Это значительно уменьшило шансы на интеграцию», — сказал он.

Читайте: Польша теряет украинских беженцев, они едут в Германию — исследование

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Напомним

В Польше половина населения поддерживает сохранение поддержки, которую сейчас имеют украинские беженцы в стране, но и почти 40% в большей или меньшей степени против.

Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года.

Источник: Минфин
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