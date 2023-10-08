В Германии хотят ограничить льготы для новых беженцев из Украины

Немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Welt.

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Ограничение льгот

«Беженцы войны из Украины, недавно прибывшие в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища», — заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер. Высший комитет 294 германских округов согласовал эту позицию несколько дней назад.

Совет округов уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения количества беженцев, а также выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи искателям убежища и введению требования работать для беженцев.

Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование нереалистичным: «Это приведет к созданию двухклассного общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству», — сказал он. Все украинские беженцы получили одинаковый статус защиты, потому что они сбежали по одним и тем же причинам.

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