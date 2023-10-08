Немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Welt.
В Германии хотят ограничить льготы для новых беженцев из Украины
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Ограничение льгот
«Беженцы войны из Украины, недавно прибывшие в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища», — заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер. Высший комитет 294 германских округов согласовал эту позицию несколько дней назад.
Совет округов уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения количества беженцев, а также выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи искателям убежища и введению требования работать для беженцев.
Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование нереалистичным: «Это приведет к созданию двухклассного общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству», — сказал он. Все украинские беженцы получили одинаковый статус защиты, потому что они сбежали по одним и тем же причинам.
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«Не может быть никакого крайнего срока, который бы это изменил», — сказал он. Требование есть не что иное, как политический шаг за счет беженцев.
Эксперт по миграции Герберт Брюкер предостерегает от слишком высоких ожиданий возможных сокращений для искателей убежища в дебатах об иммиграции.
«Мы знаем из опросов, что люди приезжают к нам прежде всего из-за правовой определенности, перспективы справедливой процедуры предоставления убежища и уважения прав человека», — сказал он.
Брюкер также напомнил, что уровень выплат для искателей убежища «не может быть изменен произвольно»: «Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован». Исследователь также назвал непродуктивными планы федерального министра финансов Кристиана Линднера заблокировать денежные переводы от искателей убежища за границу.
В то же время эксперт высказался за коренное переустройство распределения вновь прибывших беженцев в Германии. «Мы допустили ошибку в прошлом, отправив большее количество беженцев в структурно слабые регионы с высоким уровнем безработицы. «Это значительно уменьшило шансы на интеграцию», — сказал он.
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Напомним
В Польше половина населения поддерживает сохранение поддержки, которую сейчас имеют украинские беженцы в стране, но и почти 40% в большей или меньшей степени против.
Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года.
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