Польша теряет украинских беженцев, они едут в Германию — исследование

Наличие друзей и знакомых в Германии, более высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы покидают Польшу и едут в Германию. Об этом говорится в исследовании « Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев » , проведенном Миграционной платформой EWL.

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Что известно

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано около 1,1 миллиона граждан Украины, тогда как в Польше их было почти 975 тысяч. Это означает, что с августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч. человек, а в Германии — возросло более чем на 410 тыс. в то же время.

Куда едут беженцы

Исследование показывает, что на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего повлиял социальный фактор — наличие друзей и знакомых в Германии (43%).

По мнению его авторов, это совпадает с предыдущей тенденцией экономической миграции граждан Украины, где рекомендации друзей являлись главным фактором выбора страны проживания в экономических целях.

Важную роль сыграли и материальные вопросы, а именно более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Пребывание беженцев в Польше длилось в среднем 4 месяца.

Большая часть беженцев из Украины (52%) приняла решение переехать из Польши в Германию в течение первых трех месяцев пребывания в Польше. Практически каждый третий респондент (32%) провел в Польше от 4 до 6 месяцев. В свою очередь, средняя продолжительность пребывания опрошенных беженцев в Польше составляет 4 месяца.

Исследование показало, что самая большая миграция украинских беженцев из Польши в Германию состоялась в третьем квартале 2022 года — это касалось 41% респондентов. Скорее всего, это следствием распространения информации о том, что с 1 июня 2022 года беженцы из Украины могут получить ту же помощь, которую получают граждане Германии (помощь по безработице или социальному обеспечению).