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27 сентября 2023, 9:59 Читати українською

Беженцы из Украины смогут получить статус резидента в Японии

Иммиграционное агентство Японии заявило, что с 1 декабря иностранцы, бегущие из зон конфликта, в том числе из Украины, будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой. Об этом пишет БизнесЦезор со ссылкой на Kyodo.

Иммиграционное агентство Японии заявило, что с 1 декабря иностранцы, бегущие из зон конфликта, в том числе из Украины, будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой.
Фото:depositphotos

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Что известно

Изменения в закон об иммиграции были разработаны, чтобы помочь получить вид на жительство лицам из зон конфликта, обстоятельства которых не отвечают требованиям разрешения беженцев.

Япония является подписантом Конвенции ООН о беженцах 1951 года, которая обязывает страны-члены предоставлять им защиту, однако эвакуированные из Украины и других стран со схожими обстоятельствами не соответствуют описанию беженцев, указанному в Конвенции.

По данным Агентства иммиграционных служб Японии, по состоянию на 20 сентября в Японии находился 2091 год эвакуированный украинец, из которых 1931 проживает в Японии по визе «для определенной деятельности» в течение одного года.

Разрешение на их пребывание в Японии предоставлялось министром юстиции.

Источник: Минфин
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