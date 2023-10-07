Рост ВВП в Украине составит около 4% по итогам года — Минэкономики

Украинская экономика перешла к восстановительному росту. По прогнозам Минэкономики, по итогам года рост ВВП составит около 4%. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко во время дискуссионной панели.

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«После прошлогоднего падения почти на 30%, в этом году мы наблюдаем восстановительный рост. К концу 2023 года и в следующем прогнозируем рост ВВП около 4%», — рассказала Свириденко.

По ее словам, положительные тенденции показывают почти все секторы.

«В частности, в сельском хозяйстве фиксируем рост урожая по сравнению с прошлогодним, в промышленности постепенно восстанавливаются темпы производства — имеем более 10% роста в машиностроении, пищевой промышленности, производстве мебели», — заявила Свириденко.

Она также отметила, что растет строительство за счет продления восстановительных работ. Также наблюдается оживление спроса на ипотечную программу «єОселя», что, в свою очередь, даст толчок для активизации первичного рынка недвижимости.

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики рост ВВП в сентябре составил 9,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. В итоге за январь-сентябрь 2023 рост оценивается на уровне 5,3%.

Основные источники роста

По словам Свириденко, основными источниками экономического роста есть украинский бюджет, который в условиях войны в значительной степени наполняется за счет международной помощи, а также программы поддержки бизнеса.

По ее мнению, правительство должно усилить поддержку бизнеса, поэтому на следующий год в бюджет закладывается более 40 млрд грн на программы стимулирования развития предпринимательства, в частности, на программу доступного кредитования под «5−7−9%», грантовые программы на заведение собственного дела и перерабатывающих предприятий.

Кроме того, впервые в бюджете будут предусмотрены средства на обустройство индустриальных парков, средства на гуманитарное разминирование, что позволит помочь аграриям, получающим компенсацию за закупку услуг по разминированию сельхозземель.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк будет пересматривать прогноз по инфляции на этот год в сторону снижения, а прогноз по ВВП — в сторону повышения.