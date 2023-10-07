Финляндия готовит для Украины новый пакет помощи

Правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м по счету. Об этом заявила министерша иностранных дел страны Элина Валтонен в Х (ранее Twitter).

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«Общая помощь Финляндии Украине составляет уже около 2 млрд евро. Сейчас готовится очередной пакет оборонных материалов», — написала она.

Она также добавила, что Финляндия и ЕС будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Напомним

В понедельник, 2 октября, Валтонен приняла участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве.

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