Fitch прекратило оценку кредитоспособности Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не оценивает кредитоспособность Беларуси. Об этом говорится в заявлении Fitch Ratings.

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Fitch отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт).

«Отзыв рейтингов Белоруссии обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента. Таким образом, у Fitch больше нет достаточной информации для поддержки рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) Беларуси», — говорится в сообщении.

Напомним

В июле 2022 года агентство снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C в RD (ограниченный дефолт).

В апреле 2023 года Fitch оставило по-прежнему кредитный рейтинг Беларуси на уровне RD — ограниченный дефолт.

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