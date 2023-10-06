Инфляция замедлилась. В НБУ рассказали, что происходит с ценами

Потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась до 8,6%, благодаря большему предложению овощей и фруктов нового урожая. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в сентябре под влиянием этих факторов. Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

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Регулятор не приводит цифры оценки инфляции за сентябрь, но согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 7%.

По оценкам НБУ, фундаментальное инфляционное давление также снижалось. Этому способствовали улучшение ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости и уменьшения давления со стороны бизнеса.

Цены на продовольствие

Увеличение производства овощей и арбузов благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах привели к стремительному снижению цен на эти культуры. Также продолжалось снижение цен на крупы и муку на фоне низких экспортных цен и больших, чем в прошлом, урожаев.

Углубилось падение цен на подсолнечное масло в результате снижения внешних цен и трудностей с экспортом, а в сентябре — дополнительно из-за более быстрого поступления предложения нового урожая, чем в прошлом, на фоне благоприятной для сбора подсолнечника погоды.

Цены на горючее

В августе цены на топливо сравнялись с прошлогодними, отражая эффекты от возврата полного налогообложения на фоне истощения запасов. Однако, по оценкам НБУ, уже в сентябре рост цен на топливо ускорился на фоне роста мировых цен на нефть.

«Сохранялось влияние низких цен на топливо в предыдущие месяцы на транспортные услуги — рост их стоимости и дальше замедлялся», — говорится в обзоре.

Также замедлялось подорожание алкогольных напитков в условиях сохранения курсовой устойчивости и давления со стороны теневого предложения. Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги, добавили в НБУ.

Что будет дальше

Напомним, глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан. С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы.

Будет сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции.

С другой стороны, давление на расходы бизнеса будет значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего. Этот фактор может сдерживать замедление инфляции.

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