Инфляция замедлилась. В НБУ рассказали, что происходит с ценами

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2023, 18:01 Читати українською

Инфляция замедлилась. В НБУ рассказали, что происходит с ценами

Потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась до 8,6%, благодаря большему предложению овощей и фруктов нового урожая. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в сентябре под влиянием этих факторов. Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

Потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась до 8,6%, благодаря большему предложению овощей и фруктов нового урожая.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Регулятор не приводит цифры оценки инфляции за сентябрь, но согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 7%.

По оценкам НБУ, фундаментальное инфляционное давление также снижалось. Этому способствовали улучшение ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости и уменьшения давления со стороны бизнеса.

Цены на продовольствие

Увеличение производства овощей и арбузов благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах привели к стремительному снижению цен на эти культуры. Также продолжалось снижение цен на крупы и муку на фоне низких экспортных цен и больших, чем в прошлом, урожаев.

Углубилось падение цен на подсолнечное масло в результате снижения внешних цен и трудностей с экспортом, а в сентябре — дополнительно из-за более быстрого поступления предложения нового урожая, чем в прошлом, на фоне благоприятной для сбора подсолнечника погоды.

Цены на горючее

В августе цены на топливо сравнялись с прошлогодними, отражая эффекты от возврата полного налогообложения на фоне истощения запасов. Однако, по оценкам НБУ, уже в сентябре рост цен на топливо ускорился на фоне роста мировых цен на нефть.

«Сохранялось влияние низких цен на топливо в предыдущие месяцы на транспортные услуги — рост их стоимости и дальше замедлялся», — говорится в обзоре.

Также замедлялось подорожание алкогольных напитков в условиях сохранения курсовой устойчивости и давления со стороны теневого предложения. Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги, добавили в НБУ.

Что будет дальше

Напомним, глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан. С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы.

Будет сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции.

С другой стороны, давление на расходы бизнеса будет значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего. Этот фактор может сдерживать замедление инфляции.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 октября 2023, 18:37
#
Я уже рекомендовал сотрудникам налоговой сходить на Подол и в сквере около Житнего рынка в тени деревьев покурить… А сотрудникам НБУ лучше спуститься к ст м Крещатик и «погулять» в сквере за домом «15 «. Там тоже можно было и приобрести и покурить то что позволит по другому смотреть на вещи.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает chmaks и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами