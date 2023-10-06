АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию

Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы по соответствующим потребительским платежным учетным реквизитам и оплачиваются эквайером в пользу эмитента в Украине. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

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Отмечается, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются согласно дополнительному соглашению № 2 в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку.

При этом материалы для рассмотрения этого вопроса в Антимонопольном комитете закрыли.

«Материалы с ограниченным доступом», — говорится в сообщении.

Напомним

В ноябре 2021 года АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию.

Снижение произошло до 1,2% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий и касалось только межбанковских комиссий для потребительских карт, то есть для физических лиц, включая все подкатегории.

Следующие этапы снижения должны были происходить начиная с 1 июля 2022 года — еще до 1% и с 1 июля 2023 года — еще до 0,9%.

В то же время, в отличие от решения, принятого 5 октября 2023 года, речь шла о дополнительном соглашении № 1 к Меморандуму.

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