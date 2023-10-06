Новая почта в Словакии запустила первое отделение и собственную курьерскую доставку

Словакия стала шестой страной Европейского Союза, где начали работать отделения и курьерская доставка Nova Post. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Первое отделение Nova Post работает по адресу: Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. В нем частные клиенты и бизнес могут получать из Украины и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает каждый день.

«Мы уже инвестировали более 100 тысяч евро в выход на рынок Словакии и планируем продолжать развивать здесь собственную сеть, а также предоставим возможность доставки в партнерские почтоматы по всей стране», — заявил Александр Лысовец, CEO Nova Post Europe.

Курьерская доставка

Также для украинцев доступна курьерская доставка Nova Post в любой адрес по всей Словакии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение Nova Post. Доставка из Словакии в Украину — от 5 суток.

Стоимость доставки

Стоимость доставки из Словакии в Украину составляет:

документы — 12 евро;

посылки до 2 кг — 15 евро;

посылки до 10 кг — 20 евро;

посылки до 30 кг — 35 евро;

посылки от 30 до 100 кг — 1,2 евро на каждый кг.

Доставка или забор курьером оплачивается дополнительно +3 евро для отправки до 30 кг или + 8 евро за каждый кг для отправок от 31 до 100 кг.

Скидка

До конца октября каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке из Словакии в Украину, зарегистрировавшись по ссылке.

Напомним

Nova Post уже открыла 62 отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Молдове.