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6 октября 2023, 16:02 Читати українською

НАБУ провело обыски у производителя тепловизоров Archer

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Работа компании приостановилась. Об этом сообщил руководитель Archer Александр Яременко в Facebook.

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer.
Фото: Олександр Яременко

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По его словам, компания временно не может помочь с ремонтом, обслуживанием или с «прошивкой» приборов Archer.

Удаление техники

Яременко отметил, что во время обысков представители НАБУ изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов. При этом компания добровольно передала технику, все пароли и документы.

Он заявляет, что определение суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи, а суд выносил решение, не проверив информацию.

Кроме того, удивление вызвало то, что правоохранители копировали конструкторские чертежи и документацию, программные продукты, которые являются интеллектуальной собственностью компании и государства.

«Очень надеюсь, что эта документация не попадет за границу нашим конкурентам. Следователи не подготовлены, и не знают, что мы выполнили все государственные контракты, несмотря на все преграды и сложности. Не понимают, к кому пришли и что вообще мы производим», — написал руководитель компании.

Он также сообщил, что правоохранители полтора часа «насиловали» пустой сейф, ключи от которого были у начальника охраны, но с ним не было связи из-за изъятого телефона.

Детектив НАБУ во время проведения следственных действий заявил, что Archer ввозила в Украину матрицы FLIR без лицензии. Однако, по словам Яременко, 10 лет назад, когда компания сотрудничала с компанией FLIR, невозможно было не только завезти эти матрицы, но и просто купить их без получения лицензии Госдепартамента США.

Также представитель НАБУ заявила, что компания не может ничего производить и является «прокладкой» Минобороны.

«Молодая следователь даже не поинтересовалась, что эта „прокладка“ Archer с 2014 года и по сей день выполнила в общей сложности 71 контракт для оборонного сектора, в том числе 8 из которых — с Министерством обороны Украины, и продолжает выполнять новые контракты 2023 года с силовыми структурами Украины (Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины и др.). Компания Archer никогда не была и не будет никому „прокладкой“. Мы — за свободную цветущую Украину. Мы против коррупции», — отметил руководитель производителя тепловизоров.

Яременко призвал НАБУ срочно вернуть оборудование.

Что говорят в НАБУ

В НАБУ подтвердили факт розысков в частных компаниях, касающихся поставки продукции оборонной промышленности, в рамках уголовного производства по возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при госзакупке продукции оборонного назначения.

«В настоящее время установлено, что одна из этих компаний заключила ряд контрактов на поставку силам обороны тепловизионных приборов. Общая сумма контрактов — почти 1,5 млрд. гривен, из которых компания получила предоплату (от 80 до 100%).

Несмотря на это, произошло нарушение сроков поставки более чем на 9 месяцев, что привело к несвоевременному получению ВСУ техники необходимой в борьбе с агрессией РФ", — отметили в НАБУ.

В Бюро утверждают, что на начало августа компания так и не поставила продукцию на сумму почти 200 млн грн. Это обусловило подачу Министерства обороны Украины иска о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций.

«Перед началом обыска представителям компании было принято решение о проведении обыска и предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска», — добавили в НАБУ.

Ведомство отрицает изъятие компьютерной техники, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста.

«Решения об изъятии документов принимались с учетом доводов представителей поставщика об их необходимости в текущей деятельности. В другом офисном помещении изъяты 2 личных ноутбука работников в связи с необходимостью их экспертного исследования и невозможностью детального осмотра непосредственно на месте обыска.

Отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, являющихся интеллектуальной собственностью общества, не производилось", — говорится в сообщении правоохранителей.

В НАБУ добавили, что во время обыска был обнаружен сейф. Поскольку ключи от него работники компании не предоставили, старшим группам было принято решение о его открытии средствами взлома.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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