Бюджетный комитет изменил редакцию законопроекта о перенаправлении «военного НДФЛ»

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета пересмотрел решение о законопроекте № 10037, предусматривающем изъятие из местных бюджетов налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченных военными. Об этом глава бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа сообщила в Facebook .

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Распределение «военного НДФЛ»

Комитет поддержал законопроект со следующими изменениями ко второму чтению:

С 1 октября по 31 декабря 2023 «военное НДФЛ» направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%:

Госспецсвязи на дроны (13 млрд грн),

Минобороны по закупке артиллерийских систем (13 млрд грн).

С 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение «военное НДФЛ» распределяется в следующих пропорциях:

45% — Госспецсвязи на дроны (прогноз 43+ млрд грн)

45% - Минстратегпрому для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн)

10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ (около 10 млрд грн).

«Все остальные параметры законопроекта рекомендуются оставить без изменений», — отметила Подласа.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада 20 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 10037 о перенаправлении «военного НДФЛ» в госбюджет.

Законопроект позволит привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов заверили, что повышение финансирования армии из-за «военного НДФЛ» не создает никаких рисков для местных бюджетов.