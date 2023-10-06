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6 октября 2023, 13:02 Читати українською

Бюджетный комитет изменил редакцию законопроекта о перенаправлении «военного НДФЛ»

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета пересмотрел решение о законопроекте № 10037, предусматривающем изъятие из местных бюджетов налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченных военными. Об этом глава бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа сообщила в Facebook.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета пересмотрел решение о законопроекте № 10037, предусматривающем изъятие из местных бюджетов налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченных военными.
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Распределение «военного НДФЛ»

Комитет поддержал законопроект со следующими изменениями ко второму чтению:

С 1 октября по 31 декабря 2023 «военное НДФЛ» направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%:

  • Госспецсвязи на дроны (13 млрд грн),
  • Минобороны по закупке артиллерийских систем (13 млрд грн).

С 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение «военное НДФЛ» распределяется в следующих пропорциях:

  • 45% — Госспецсвязи на дроны (прогноз 43+ млрд грн)
  • 45% - Минстратегпрому для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн)
  • 10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ (около 10 млрд грн).

«Все остальные параметры законопроекта рекомендуются оставить без изменений», — отметила Подласа.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада 20 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 10037 о перенаправлении «военного НДФЛ» в госбюджет.

Законопроект позволит привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов заверили, что повышение финансирования армии из-за «военного НДФЛ» не создает никаких рисков для местных бюджетов.

Источник: Минфин
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