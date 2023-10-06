SkyUp уже выплатила пассажирам 16 миллионов за отмененные из-за войны рейсы, но еще не полностью рассчиталась с ними

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines выплатила пассажирам отмененных из-за полномасштабного вторжения России в Украину рейсов 16 млн грн и продолжает возвращать средства. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Сероухов в интервью «Интерфакс-Украина».

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«Мы каждый день возвращаем деньги. Уже более 16 млн. грн. мы вернули, несмотря на то, что в прошлом году работали значительно меньше, чем в нынешнем году, и количество наших самолетов, к сожалению, уменьшилось.

Но мы ответственны перед всеми партнерами, перед пассажирами, перед собой и государством. Это наши люди, наши пассажиры и каждому вернем их деньги. К сожалению, мы не можем сделать все возвращение одномоментно. Это процесс", — отметил Сероухов.

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Задолженность перед пассажирами

Он уточнил, что компания еще не полностью рассчиталась с пассажирами отмененных рейсов. При этом назвать точную сумму задолженности у компании отказались.

«Обязательства не остановились, билеты были, например, куплены не только на сегодняшний день, но и на завтра и послезавтра и в один момент все это оказалось заморожено», — отметил Сероухов.

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