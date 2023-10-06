Курс валют на 6 октября: Доллар в обменниках в покупке подорожал на 5 копеек

В пятницу, 6 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке, а в продаже потерял 3 копейки.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар подорожал в покупке на 5 копеек, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,72 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,15−38,20, евро — 40,40−40,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,59−36,61 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,55−38,56 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Друзья уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать вашу работу.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос