Фонд госимущества хочет продать государственную долю ТРЦ Ocean Plaza через большую приватизацию

Фонд госимущества обратился к правительству с инициативой включить в список объектов большой приватизации государственную долю (66,65%) в столичном ТРЦ Ocean Plaza. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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«Подготовка по приватизации доли в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (владеет ТРЦ Ocean Plaza) уже началась. В течение октября-ноября, по инициативе ФГИУ и другого акционера, должно пройти пять аудитов — юридический, финансовый, технический, форензик и репутационный, которые дадут стратегическим инвесторам понимание рыночной стоимости актива и перспектив его развития», — говорится в сообщении.

Фонд будет рекомендовать объект для продажи на открытом аукционе в системе Прозорро.Продажи со стартовой ценой на уровне балансовой стоимости государственной доли за последний отчетный (годовой) период. По результатам 12 месяцев 2022 года она составляет 1,32 млрд грн (балансовая стоимость всего актива за отчетный период составляет 1,98 млрд грн).

По процедуре открытого аукциона в торгах сможет поучаствовать широкий круг инвесторов, а конкурентная борьба за актив определит его рыночную стоимость.

«Учитывая, что последний год результаты малой приватизации показывают рост цены во время аукционов в среднем почти в три раза, ФГИУ ожидает, что сможет продать актив дороже балансовой стоимости», — отметили в Фонде.

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Напомним

«Минфин» писал, что 9 июня 2023 года правительство приняло распоряжение о передаче ФГИУ доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которому принадлежит ТРЦ, в размере 66,65%.

Ранее эти корпоративные права принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам, однако в марте 2023 г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) своим решением взыскал их в пользу государства.

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