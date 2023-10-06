Биткоин вновь поднялся на время до $28 000, мошенники отмыли $7 млрд через операции с криптой: что нового на рынке

Злоумышленники отмыли через кроссчейн-операции с криптовалютой $7 миллиардов

Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic.

Аналитики включили в эту криминальную активность три категории:

децентрализованные биржи, которые дают возможность обменивать криптовалюты в том числе в пределах одного блокчейна;

кроссчейн-мосты, через которые монеты перемещаются между сетями;

криптообменные сервисы, не соблюдающие правила KYC (знай своего клиента).

В опубликованном в октябре 2022 года первом отчете «Состояние межсетевой преступности» специалисты Elliptic насчитали $4,1 млрд отмытых этими путями активов. По их оценке, к концу 2023 года показатель должен был составить $6,5 млрд.

«Однако наши последние расчеты в $7 млрд демонстрируют, что межсетевая преступность растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось», — отметили аналитики.

По их мнению, популярность отмывания средств подобным методом связана с:

переходом криминальной активности с биткоина на другие монеты с привлекательными качествами вроде конфиденциальности (Monero и т. д. ) или стабильной ценой (стейблкоины USDT, DAI и т. д. );

) или стабильной ценой (стейблкоины USDT, DAI ); генерированием преступных доходов в отличных от цифрового золота токенах, например, в результате взломов DeFi-протоколов;

отсутствием у кроссчейн-сервисов верификации, в отличие от централизованных платформ;

недостатком аналитических инструментов, позволяющих надежно отслеживать операции между блокчейнами;

правоприменительными мерами против миксеров и не соблюдающих правила KYC бирж, что привело к поиску альтернатив.

Только через децентрализованные биржи злоумышленники отмыли за 12 месяцев по состоянию на июль 2023 года $3,9 млрд. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 82%.

Цена биткоина вновь протестировала уровень $28 000

Первая криптовалюта во второй раз за неделю протестировала отметку $28 000. Об этом свидетельствуют данные Coin Market Cap.

На графике за 7 дней виден рост рыночной стоимости до $28 005 на фоне всплеска объемов торгов и затем откат до $27 497.

Напомним, 2 октября биткоин ненадолго закрепился на уровне $28 000.

Власти США обвинили китайские компании в продаже наркотиков за криптовалюту

Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения наркотиков с использованием цифровых активов.

«Мы знаем, что глобальные поставки фентанила, которые заканчиваются смертью американцев, начинаются с химических компаний в Китае», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Согласно заявлению властей, фирмы подозревают в производстве фентанила и метамфетамина, распространении синтетических опиоидов и продаже химических прекурсоров.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже включило в санкционные списки 28 физических и юридических лиц, причастных к этим преступлениям.

Правоохранители обнаружили, что цепочка поставок китайских наркотиков оканчивается в Среднем и Южном округах штата Флорида. Часть запрещенных веществ пересылали напрямую по почте с использованием посредников, поддельных марок и сфабрикованных деклараций.

Эти компании, как правило, используют криптовалютные транзакции, чтобы скрыть свою личность, а также местонахождение и перемещение средств", — подчеркнули в Минюсте.

Власти США конфискуют самолеты Сэма Бэнкмана-Фрида

Два роскошных самолета, приобретенных Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) через обанкротившуюся компанию FTX, подлежат конфискации. Об этом говорится в опубликованном Министерством юстиции США документе.

По убеждению юристов, Bombardier Global 5000 BD-700−1A11 и Embraer Legacy EMB-135BJ куплены на средства, полученные мошенническим путем. В свою очередь, в FTX утверждали, что использованные для покупки самолетов кредиты были документально подтверждены.

Право собственности, однако, оспаривается багамским оператором Island Air Capital (IAC). Последний утверждает, что купил оба летательных аппарата за $15,9 млн и $12,5 млн, используя предоставленные биржей средства.

Согласно судебным документам, самолеты приобретены в марте и августе 2022 года.

Представители IAC заявили, что «не знали и не имели оснований подозревать мошенничество со стороны FTX», равно как и подвергать сомнению источник средств.