Украина поставила на паузу жалобы в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии

Украина «поставила на паузу» рассмотрение Всемирной торговой организации жалоб на Польшу, Венгрию и Словакию, чтобы решить в целом вопросы торговли Украины со странами ЕС. Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС. Мы видим, что эта проблема (ввоз украинской сельскохозяйственной продукции — ред.) будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования. Это будет очень активная работа. Поэтому пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня на паузе», — пояснил Качка.

Он также подчеркнул, что сейчас Украина проводит консультации, но не спор как таковой.

«Мы не в споре — мы не оформляли рабочий орган для ведения спора, мы на стадии консультаций. Мы направили (в ВТО) это дело и для консультаций есть 60 дней», — детализировал он.

В связи с этим торговый представитель констатировал, что для украинской стороны важно найти «конструктивное решение в рамках всего ЕС».

«Несмотря на то, что жалобы, которые мы направили, они против конкретных государств-членов, включая Польшу, это системный вопрос наших отношений с ЕС. Наша цель — подчеркнуть, что ЕС и Украина имеют одинаковый подход к торговым соглашениям. Поэтому мы видим, как решить эту проблему в комплексе, чтобы показать единство между нами и Польшей, между нами и ЕС, и между Польшей и ЕС», — заявил Качка.

Урегулирование таможенного оформления

По его словам, Киев уже урегулировал таможенное оформление товаров, следующих транзитом через пять соседних стран.

«Мы видим, что ни одна страна этот транзит не запрещает. Это большое совместное достижение. У нас остался единственный чувствительный пункт — это вопрос того, когда могут быть открыты рынки соседних стран для украинских товаров. Это — минимальная проблема, потому что мы туда не продаем много зерновой продукции. Но это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС», — рассказал торговый представитель.

В то же время, он выразил уверенность, что проблема с ввозом украинской сельхозпродукции будет устранена в ближайшие недели и месяцы.

Ситуация с Польшей

Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов.

«Я не вижу никаких системных помех, чтобы решить эту проблему. Это вопрос времени. До этого по состоянию на данный момент в адрес Польши нет запросов на лицензии на экспорт от украинских компаний, что является дополнительным показателем, что нет массивного давления экспорта на внутренний рынок Польши. Мы используем это время, чтобы показать, что в реальности четкий интерес украинских экспортеров — просто экспортировать в те государства-члены ЕС, где запрос на украинские товары действительно высок», — сказал он.

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Утка выразил мнение, что этой осенью рынок успокоится.

«Мы все возвращаемся к нормальным торговым потокам, что позволит вернуться к ситуации, которая удобна для местных фермеров в соседних государствах ЕС и для украинских фермеров», — добавил он.

Кроме того, «львиная доля» украинской сельскохозяйственной продукции идет через порты Черного моря в Румынии, балтийские порты, железной дорогой и автотранспортом.

Напомним

15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября. Исполнительный орган ЕС проанализировал влияние ограничений экспорта четырех категорий сельхозпродукции на рынок ЕС и пришел к выводу, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти государств-членов, требовавших запрета.

В Еврокомиссии отметили, что Украина согласилась ввести какие-либо правовые меры — например систему лицензирования экспорта — в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.

Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

18 сентября польское агентство PAP сообщило, что Украина представила Еврокомиссии план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который должен заменить односторонние ограничения украинского импорта, однако граничащие с Украиной государства-члены ЕС отвергли предложения Киева.

Кроме того, после заявлений о том, что Украина будет судиться с ВТО о нарушении ее прав, Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в платформе по экспорту украинской аграрной продукции, отмечает издание.

Минэкономики сообщило, что Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета ввоза агропродукции.

19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что украинское правительство предложило ЕС и странам-соседям — Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии — компромисс по экспорту агропродукции. По его словам, в случае отказа правительство примет решение о запрете импорта ряда товаров из этих стран.