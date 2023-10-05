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5 октября 2023, 19:28 Читати українською

ІТ-армия Украины остановила работу крупнейших аэропортов россии

Украинская ІТ-армия остановила работу крупнейших аэропортов рф, сломав российскую систему бронирования авиабилетов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинская ІТ-армия остановила работу крупнейших аэропортов рф, сломав российскую систему бронирования авиабилетов.
Фото: pixabay.com

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По его словам, почти каждый день российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов — остановка крупнейших аэропортов рф. IT-армия сломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

«Если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то почему это должны делать российские?» — отметил Федоров.

Он также заявил, что ІТ-армия постоянно прокачивает навыки, пополняет свои ряды и готовит новые сюрпризы для россиян.

«Победа будет за Украиной, в том числе и в киберпространстве», — резюмировал Федоров и добавил пару скриншотов из новостей росСМИ.

Источник: Минфин
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