Курс валют на вечер 5 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 5 октября Закрытие 5 октября Изменения доллар 36,64/36,66 36,59/36,61 5/5 евро 38,50/38,51 38,53/38,53 3/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 40,40−40,65 грн.

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