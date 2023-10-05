Швейцария будет платить до $4355 за возвращение украинских беженцев на родину

Правительство Швейцарии обнародовало предварительную стратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6−9 месяцев после окончания статуса защиты. При этом украинцев предлагается поощрять выплаты, сообщает swissinfo.ch.

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Правительство Швейцарии «приняло к сведению» предварительную стратегию возможного возвращения беженцев домой, которую разработал Государственный секретариат по миграции (SEM) в сотрудничестве с властями кантонов.

Хотя сейчас невозможно предусмотреть, когда война закончится, планы чиновников исходят из того, что статус S (временная защита) украинцев может быть деактивирован в 2024 или 2025 году.

По прогнозам Швейцарии, вернуться домой добровольно захотят 80% украинцев (около 70 000 человек). Большинство из них — женщины и дети.

Остальные 20% беженцев (14 000 человек), скорее всего, останутся в Швейцарии и по истечении срока действия статуса S и предоставленного им времени для выезда. Ожидается, что этот показатель будет изменяться от продолжительности войны и степени ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

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Финансовая помощь

Рассматривается возможность предоставления первоначальной финансовой помощи, чтобы поощрить людей не ждать истечения срока, чтобы уехать.

Размер помощи варьируется от 1 000 до 4 000 швейцарских франков ($1 090 и $4 355 соответственно) на человека в зависимости от этапа выезда.

В отчете делается вывод, что необходимо сделать все возможное для поощрения добровольного отъезда, время на которое не должно быть ни слишком короткое, чтобы позволить запланировать возвращение в Украину, ни слишком долгое, чтобы не поощрять людей его откладывать.

Чиновники предлагают установить время, отведенное на выезд, в диапазоне от 6 до 9 месяцев, чтобы дать возможность спланировать поездку.

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