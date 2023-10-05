Швейцария будет платить до $4355 за возвращение украинских беженцев на родину

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 октября 2023, 19:11 Читати українською

Швейцария будет платить до $4355 за возвращение украинских беженцев на родину

Правительство Швейцарии обнародовало предварительную стратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6−9 месяцев после окончания статуса защиты. При этом украинцев предлагается поощрять выплаты, сообщает swissinfo.ch.

Правительство Швейцарии обнародовало предварительную стратегию по возвращению украинских беженцев домой.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Правительство Швейцарии «приняло к сведению» предварительную стратегию возможного возвращения беженцев домой, которую разработал Государственный секретариат по миграции (SEM) в сотрудничестве с властями кантонов.

Хотя сейчас невозможно предусмотреть, когда война закончится, планы чиновников исходят из того, что статус S (временная защита) украинцев может быть деактивирован в 2024 или 2025 году.

По прогнозам Швейцарии, вернуться домой добровольно захотят 80% украинцев (около 70 000 человек). Большинство из них — женщины и дети.

Остальные 20% беженцев (14 000 человек), скорее всего, останутся в Швейцарии и по истечении срока действия статуса S и предоставленного им времени для выезда. Ожидается, что этот показатель будет изменяться от продолжительности войны и степени ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Читайте также: Беженцы из Украины смогут получить статус резидента в Японии

Финансовая помощь

Рассматривается возможность предоставления первоначальной финансовой помощи, чтобы поощрить людей не ждать истечения срока, чтобы уехать.

Размер помощи варьируется от 1 000 до 4 000 швейцарских франков ($1 090 и $4 355 соответственно) на человека в зависимости от этапа выезда.

В отчете делается вывод, что необходимо сделать все возможное для поощрения добровольного отъезда, время на которое не должно быть ни слишком короткое, чтобы позволить запланировать возвращение в Украину, ни слишком долгое, чтобы не поощрять людей его откладывать.

Чиновники предлагают установить время, отведенное на выезд, в диапазоне от 6 до 9 месяцев, чтобы дать возможность спланировать поездку.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе. Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию. Пройти опрос

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами