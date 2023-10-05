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5 октября 2023, 18:52 Читати українською

Комитеты Европарламента поддержали план поддержки Украины на 50 миллиардов евро

Комитеты Европейского парламента поддержали создание специального фонда для Украины на 50 млрд. евро. Он будет предназначен для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в 2024—2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Комитеты Европейского парламента поддержали создание специального фонда для Украины на 50 млрд.
Фото: pixabay.com

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В четверг, 5 октября, Комитеты по бюджету и иностранным делам приняли и усовершенствовали предложения о создании специального украинского фонда. Идею поддержали 86 депутатов, в то время как против проголосовали 6 членов и 2 воздержались.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий после 2021 года.

Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках всеобщего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить в годовой бюджет 2024 года, переговоры о котором будут вести в ноябре.

Одно из ключевых требований евродепутатов — использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений использования европейских средств в Украине. Среди прочего депутаты отмечали, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

В ходе рассмотрения в комитетах в проект внесли некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предполагает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шагах, которые со своей стороны предприняла Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы третьих стран и международных учреждений также публиковались.

План реформ и инвестиций при участии ЕС должны согласовываться в консультациях с Верховной Радой.

Проект будет вынесен на голосование во время пленарной сессии 16−19 октября. Когда Совет Е С согласует свою скоординированную позицию, начнутся переговоры с отдельными государствами-членами.

Напомним

«Минфин» писал, что Европарламент одобрил пересмотр бюджета Европейского Союза на 2021−2027 годы. В нем говорится об образовании Украинского фонда в 50 млрд евро.

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Источник: Минфин
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