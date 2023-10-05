Комитеты Европарламента поддержали план поддержки Украины на 50 миллиардов евро

Комитеты Европейского парламента поддержали создание специального фонда для Украины на 50 млрд. евро. Он будет предназначен для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в 2024—2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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В четверг, 5 октября, Комитеты по бюджету и иностранным делам приняли и усовершенствовали предложения о создании специального украинского фонда. Идею поддержали 86 депутатов, в то время как против проголосовали 6 членов и 2 воздержались.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий после 2021 года.

Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках всеобщего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить в годовой бюджет 2024 года, переговоры о котором будут вести в ноябре.

Одно из ключевых требований евродепутатов — использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений использования европейских средств в Украине. Среди прочего депутаты отмечали, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

В ходе рассмотрения в комитетах в проект внесли некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предполагает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шагах, которые со своей стороны предприняла Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы третьих стран и международных учреждений также публиковались.

План реформ и инвестиций при участии ЕС должны согласовываться в консультациях с Верховной Радой.

Проект будет вынесен на голосование во время пленарной сессии 16−19 октября. Когда Совет Е С согласует свою скоординированную позицию, начнутся переговоры с отдельными государствами-членами.

Напомним

«Минфин» писал, что Европарламент одобрил пересмотр бюджета Европейского Союза на 2021−2027 годы. В нем говорится об образовании Украинского фонда в 50 млрд евро.

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