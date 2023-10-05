Крупнейшая украинская торговая сеть в формате one dollar store «Аврора Мультимаркет» открыла свой первый магазин в Румынии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил CEO «Аврора» Тарас Панасенко.
Украинская «Аврора» открыла первый магазин в Румынии
Что известно
5 октября 2023 в румынском городе Сучава открылся первый заграничный магазин «Аврора». На его вывеске отмечено: «Товары за 1 лей». На видео с открытия магазина видны очереди из посетителей.
Открытием магазина в Румынии «Аврора» начинает экспансию в Европу.
В комментарии Forbes Панасенко сообщил, что ритейлер планирует открыть в этой стране более 500 магазинов в течение 3−4 лет.
Источник: Минфин
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