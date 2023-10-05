Украинская «Аврора» открыла первый магазин в Румынии

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Что известно

5 октября 2023 в румынском городе Сучава открылся первый заграничный магазин «Аврора». На его вывеске отмечено: «Товары за 1 лей». На видео с открытия магазина видны очереди из посетителей.

Открытием магазина в Румынии «Аврора» начинает экспансию в Европу.

В комментарии Forbes Панасенко сообщил, что ритейлер планирует открыть в этой стране более 500 магазинов в течение 3−4 лет.